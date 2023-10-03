Государственные детсады будут снова строить в Астане

Строительство государственных детсадов возобновят в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акима столицы Жениса Касымбека.

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«Развиваем Астану с акцентом на социальную и инженерную инфраструктуру. К примеру, в столице с 2017 года перестали строить государственные детские сады. На протяжении 6 лет частным детсадам выделялся госзаказ. Но с учетом роста населения в городе ощущается потребность в социальных объектах. Поэтому мы решили возобновить строительство государственных детских садов.

Сейчас проводим внутреннюю работу: определяем земельные участки, смотрим на готовность инженерных сетей и другой необходимой инфраструктуры. Со следующего года запланируем финансирование для строительства госдетсадов. Планируем определить 60 земельных участков. Строить их будем поэтапно», – поделился новостью градоначальник.

Кроме того, отметил Касымбек, будет ежегодно выделяться госзаказ в частные детсады. К примеру, в текущем году выделен государственный образовательный заказ более чем на 10 300 мест в частные детсады. По сравнению с прошлым годом количество мест увеличилось более чем в 5 раз.

Также за счет частных инвестиций в столице строят 17 детских садов.