Охотничьи угодья вернули государству в Костанайской области

Владелец 212 тысяч гектар земли обанкротился и перестал исполнять свои обязательства
По акту прокурорского надзора договор на ведение охотничьего хозяйства на территории Камыстинского района с частным владельцем расторгнут, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Природоохранной прокуратурой Костанайской области в ходе проверки установлено, что в 2011 году ТОО «Силвер СК» было предоставлено право на ведение охотничьего хозяйства площадью 212 тысяч гектар на территории Камыстинского района.
В дальнейшем решением Верховного суда от 22 ноября 2022 года ТОО «Силвер СК» признано банкротом и не имело ресурсов для организации полноценной егерской службы.
«Однако, уполномоченным органом меры по возврату угодий в распоряжение государства не принимались. По акту прокурорского надзора договор на ведение охотничьего хозяйства расторгнут, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности», – заключили в ведомтсве.