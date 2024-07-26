Охотничьи угодья вернули государству в Костанайской области

По акту прокурорского надзора договор на ведение охотничьего хозяйства на территории Камыстинского района с частным владельцем расторгнут, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Природоохранной прокуратурой Костанайской области в ходе проверки установлено, что в 2011 году ТОО «Силвер СК» было предоставлено право на ведение охотничьего хозяйства площадью 212 тысяч гектар на территории Камыстинского района.

В дальнейшем решением Верховного суда от 22 ноября 2022 года ТОО «Силвер СК» признано банкротом и не имело ресурсов для организации полноценной егерской службы.