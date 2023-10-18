Госзакупки импортной офисной бумаги запретили в Казахстане

Правительство
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Искакова Айдана
корреспондент

Запрет будет действовать 2 года

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане запретили госзакупки импортной офисной бумаги. Правительство РК установило соответствующее изъятие из национального режима постановлением от 13 октября 2023 года, передает Kazpravda.kz.

"При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению к настоящему постановлению (далее – товары), за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан", – говорится в тексте постановления.

При этом, согласно документу, допускаются к участию в государственных закупках товары, произведенные потенциальным поставщиком, находящимся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

В перечень изъятых товаров включили бумагу, используемую для письма, печати или других графических целей в форматах А3 и А4.

Отмечается, что постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и действует в течение двух лет.

 

 

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