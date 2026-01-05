Фото: Мажилис

Дорогие друзья!

Каждый новый год стартует с программного интервью Главы государства, в котором подводятся главные итоги прошедшего года и задаются ориентиры на будущее.

За последние годы эта устоявшаяся практика прочно вошла в политическую жизнь страны, став важным инструментом общественного диалога и государственного целеполагания.

Касым-Жомарт Кемелевич в присущей ему рассудительной и взвешенной манере, без прикрас и формальностей, откровенно отвечает на самые актуальные и волнующие граждан вопросы.

Это в очередной раз показывает его открытость и готовность к прямому, честному диалогу с народом.

Подводя главные итоги прошлого года, Президент подчеркнул устойчивый и динамичный рост национальной экономики.

Впервые ВВП страны превысил 15 тысяч долларов на душу населения. Ещё в своем первом интервью газете «Егемен Қазақстан» два года назад Глава государства говорил, что по прогнозам МВФ, к 2028 году данный показатель вырастет до 16,8 тысяч долларов.

Сегодня становится очевидно: эта цель вполне достижима и является прямым результатом продуманной и системной политики.

Важно отметить, что все вопросы и инициативы, поднимаемые Президентом в предыдущих статьях, не остались декларациями, а последовательно воплотились в жизнь, сложившись в единый, целостный пазл будущего страны.

Наряду с позитивными итогами и достижениями, Президент сосредоточил внимание и на наиболее обсуждаемых темах среди населения.

В центре общественного и делового внимания оказался недавно принятый Налоговый кодекс – без преувеличения, самая дискуссионная тема прошлого года.

Работа над документом носила по-настоящему масштабный характер, численность рабочей группы в Мажилисе доходила до 300 человек, было внесено более пяти тысяч поправок.

Обсуждения проходили на различных диалоговых площадках как в центре, так и в регионах. Особо много споров было вокруг ставки и порога по НДС. Окончательную точку в этом чувствительном вопросе поставил лично Глава государства, снизив планку на 4 пункта.

Сегодня Президент объяснил идеологию налоговой реформы, отметив, что ключевой приоритет теперь отдается партнерству.

Во главе угла – добросовестное и осознанное выполнение своих обязательств как государством, так и гражданами, и бизнесом. Это устоявшаяся общемировая практика: чем больше человек платит налогов, тем больше он вправе требовать от государства качественных услуг.

Простыми словами, уплата налогов – равно хорошие дороги, качественная медицина и образование.

Эта ясная и понятная формула станет фундаментом для роста гражданской ответственности и постепенно изменит сознание общества.

В своем интервью Президент представил обоснованные ответы через призму государственных интересов и по таким щепетильным вопросам, как неудовлетворительное состояние ЖКХ и рост тарифов.

Глава государства не замалчивает эту сложную и многострадальную тему, а открыто ставит «диагноз» этой проблеме.

Долгие годы выгода от дешевых бензина, электроэнергии и низких тарифов оседала в карманах отдельных олигополий и недобросовестных посредников.

Более того, это подрывало экономику и откладывало решение насущных вопросов. Сегодня последствия этой политики ощущаются особенно остро.

Президент прекратил эту порочную практику, взял на себя всю ответственность и системно работает над решением накопившихся проблем.

Государством, в том числе на уровне законов, внедряются новые правила. Ключевой подход – прозрачность и прямая ответственность первых руководителей. Теперь средства гарантировано направляются на модернизацию ТЭЦ и коммунальных сетей.

Дает эффект и реализуемый подход «Тариф в обмен на инвестиции».

Первоначально воспринятые обществом как непопулярные, меры по росту тарифов также стали показывать свою результативность и правильность заданного вектора.

Более того, конституционная реформа, инициированная Главой государства, наделила Мажилис правом заслушивать отчеты ВАП. К слову, самой первой темой отчета стал аудит именно сферы теплоснабжения.

Сегодня мы видим, что все эти меры приносят свои плоды. 2025 год стал годом стабильности, без серьезных коммунальных аварий, что является наглядным подтверждением эффективности проводимой политики.

С первых дней своего президентства Касым-Жомарт Кемелевич уделяет первостепенное внимание развитию села.

Новый импульс инфраструктурному и институциональному развития села придали инициативы, заложенные в Предвыборной программе Президента.

Неслучайно после президентских выборов одним из первых стал Указ «Об утверждении Концепции развития сельских территорий до 2027 года».

Прямым результатом такой системной поддержки стал рекордный урожай, который уже два года подряд получают наши аграрии. Продукция АПК экспортируется в 70 стран на общую сумму более 5 млрд долларов США.

Сегодня у АПК есть все необходимое, чтобы стать одним из главных драйверов устойчивого развития экономики, обеспечивая стране качественные рабочие места и выпуская конкурентоспособную продукцию для мирового рынка.

В своем интервью Президент вновь напомнил о важности сельхозкооперации как следующем шаге развития АПК и ключевом аспекте по повышению доходов для миллионов сельских жителей.

Решительность Президента выразилась и в отношении чрезмерных неоправданных социальных льгот. Эта тема звучала и в его Послании.

Здесь важно заглянуть в глубь самого намерения Президента.

Глава государства не раз подчеркивал, что хочет видеть казахстанцев трудолюбивой нацией.

Однако практика предыдущих лет, напротив, стимулировала рост социального иждивенчества.

В результате в стране появилось более сотни разного рода льгот, получателями которых стали миллионы казахстанцев. Это стало тяжелым бременем, которое тормозит развитие страны и отвлекает огромные государственные ресурсы.

Сформировалась целая потребительская культура, когда отдельные семьи поколениями существуют на соцвыплаты, довольствуясь малым.

Реформы Главы государства направлены на слом этой искаженной реальности и мотивируют граждан к упорному труду с достойным заработком.

Неслучайно, прошлый год был объявлен Годом рабочих профессий, на всех уровнях чествовались люди труда, трудовые династии, они стали настоящими «героями своего времени».

Эти примеры стали показательными и для нашей молодежи. Молодые казахстанцы стали проявлять живой интерес к рабочим специальностям.

В целом, сегодняшняя молодежь – это двигатель многих позитивных социальных преобразований в нашей стране.

Взять хотя бы идею Президента «Таза Казахстан».

В первую очередь, благодаря молодежи, эта инициатива стала не просто экоакцией, а образом жизни, мышления.

Наша молодежь всегда там, где сложно, где есть трудности. Достаточно вспомнить паводки, пожары. На передовой – Президент и рядом молодежь.

Сегодня в стране создаются все условия для полноценной самореализации молодых казахстанцев, им открыты любые горизонты, и они сами творцы своей судьбы.

В этой связи крайне важно в эпоху глобальной цифровой трансформации не упустить молодежь, правильно воспитывать и вдохновлять их, не дать им уйти за ложными ориентирами.

Новые возможности для уверенного рывка вперед и развития молодежи представляют такие прорывные проекты, как строительство АЭС, внедрение Искусственного интеллекта, масштабная цифровизация.

Президент, хорошо понимая мировые тенденции, своевременно задает нужные посылы, позволяющие уверенно конкурировать с мировыми гигантами.

Мы в числе первых приняли закон об Искусственном интеллекте, Цифровой кодекс, не первый год готовим профессиональные кадры для этой отрасли, развиваем ИТ инфраструктуру, создаем условия для прихода в страну лидеров ИТ-индустрии.

Согласно Рейтингу готовности стран к внедрению ИИ британской консалтинговой компании Oxford Insights, Казахстан занял 76-е место среди 188 государств.

Это объективная оценка нашей текущей позиции и потенциала.

Среди сильных сторон отмечены государственные базы данных, цифровая платформа Smart Data Ukimet, запуск нового суперкомпьютера и развитая инфраструктура.

Всё это свидетельствует о том, что Казахстан уже находится в активной фазе перехода от статуса «продвинутой» страны Центральной Азии к региональному цифровому лидеру.

Более того, сегодня по поручению Президента разрабатывается единый концептуальный документ – Digital Qazaqstan.

Важно также подчеркнуть, что развитие искусственного интеллекта рассматривается не как отдельная задача, а как неотъемлемая часть национальной стратегии технологического прогресса, повышающая качество жизни наших граждан.

Отдельного внимания заслуживает деятельность Президента на внешнеполитическом треке.

Все мы являемся свидетелями турбулентных процессов, эрозии мирового порядка. И в таких условиях крайне важно сохранить выверенные отношения со всеми странами.

Постоянные контакты Главы государства с зарубежными партнерами, регулярные визиты, встречи на высшем уровне направлены на укрепление международного авторитета страны и защиту ее национальных интересов.

Мы все чаще наблюдаем кадры неформального общения Президента с зарубежными лидерами. Глубокая погруженность в международную тематику, знание дипломатического протокола, умение поддержать беседу на языке собеседника вызывают неподдельный интерес и настоящее доверие к нашей стране со стороны других государств.

Именно такие отношения «без галстуков» зачастую служат залогом стабильного развития страны, прихода к нам иностранных инвестиций.

Одновременно с международной активностью страна вступила в новый этап модернизации. Об этом говорит и само название нынешнего интервью.

Объявленная Главой государства парламентская реформа продолжает оставаться темой номер один в обществе.

Работа по подготовке к новому этапу конституционной реформы идет полным ходом. Впереди нас ждет референдум, принятие целого комплекса поправок в Основной закон.

Известно, что новый Парламент будет избран только по партийным спискам.

Ныне действующий Мажилис является самым многопартийным Парламентом за всю историю страны. Сейчас у нас работают шесть партий, представляющие самые различные страты.

За эти годы сформировалась культура межфракционного диалога, которая позволяет находить правильные решения по самым важным для развития страны вопросам.

Уверен, что наработанный нами опыт станет хорошей основой для будущего однопалатного Парламента.

Ознакомившись с интервью, еще раз убеждаешься, что Президентом последовательно, реализуется цельная политика, направленная на развитие страны, поэтапно улучшающая благосостояние народа.

Глава государства, не отступая от выбранной стратегии, идет к поставленной цели по построению страны равных возможностей для всех казахстанцев.

В целом, зародившаяся традиция открывать страницу нового года с доверительной беседы Главы государства со своим народом позволяет гражданам ощущать причастность к судьбе страны, понимать глубину исторических процессов и сопереживать вместе с ним за принимаемые важные решения.

А откровенные разговоры о своих личных увлечениях, здоровье, отношениях с коллегами, простых человеческих переживаниях по-настоящему сближают людей со своим Президентом.

Такие откровения Главы государства говорят о честности, глубокой порядочности и ответственности Касым-Жомарта Кемелевича, о тех ценностях, которые созвучны идеям «Таза Қазақстан», «Адал Азамат», «Закон и порядок».