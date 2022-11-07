Готовность № 1: с чем «КазМунайГаз» выходит на IPO?

Государство держит слово по приватизации государственных предприятий в различных отраслях отечественной экономики. Так, АО «НК «КазМунайГаз» планирует осуществить первичное публичное размещение своих акций еще до конца текущего года. В связи с чем редакцией подготовлен обзор показателей, с которыми компания выходит на IPO и планирует развиваться дальше.

На данный момент все 100% акций «КазМунайГаз» (КМГ) принадлежат государству через фонд «Самрук-Қазына» (90,42%) и Национальный банк РК (9,58%).

За 20 лет работы «КазМунайГаз» зарекомендовал себя ведущей нефтегазовой компанией в Казахстане, занимающейся разведкой, добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, а также операциями по покупке и продаже нефти и нефтепродуктов.

Это позволило компании участвовать во многих нефтедобывающих проектах страны. Частью добывающих активов КМГ владеет самостоятельно, остальными – в партнерстве с европейскими, американскими и китайскими международными нефтегазовыми компаниями.

В целом активы КМГ на данный момент составляют около 15 трлн тенге (32 млрд долларов), что представляет собой 21% ВВП страны и 9% государст­венного бюджета.

Если говорить о производственных результатах, то за девять месяцев 2022 года добыча и переработка демонстрируют положительный тренд. Объем добычи нефти и газового конденсата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,9% и составил более 16 млн тонн, а переработка на казахстанских и румынских НПЗ увеличилась на 5,8%, составив почти 15 млн тонн.

Незначительно сократилась лишь транспортировка нефти: по сравнению с девятью месяцами 2021 года она уменьшилась на 1,2% и составила чуть более 55 млн тонн.

В свою очередь финансовые показатели тоже дают основания строить оптимистичные прогнозы. Выручка за первые 6 месяцев 2022 года составила 4,2 трлн тенге (9,3 млрд долларов), что на 57,3% выше показателя первого полугодия прошлого года. На 5% увеличилась чистая прибыль и составила 677 млрд тенге.

Не менее интересна в текущих условиях дивидендная история компании. Объем дивидендных выплат КМГ за 2019 год составил 82 млрд тенге, за 2020 год – 50 млрд тенге. Между тем 20 июня 2022 года компания выплатила дивиденды акционерам АО «Самрук-Қазына» и Национальному банку РК за 2021 год в размере 327,80 тенге за акцию на общую сумму 200 млрд тенге.

Видение будущего

В дальнейших планах КМГ – продолжить работу во всех сегментах нефтегазовой отрасли, концентрируя усилия на максимизации финансового результата.

При этом наряду с традиционными видами деятельности особое место, по словам руководства, будет уделяться стандартам безопасности и устойчивому развитию компании.

Исходя из этого, в приоритете у КМГ есть четыре стратегических цели, достижение которых планируется до 2031 года. Так, инвестируя в геологоразведку, компания планирует обеспечить достаточную ресурсную базу. Это видится особенно важным в связи с планами по увеличению на 40% добычи нефти на месторождении Тенгиз (ТШО) и наращиванию до плановых значений добычи на Кашагане (НКОК), что в будущем должно привести к росту доходов компании.

Отдельная работа предстоит по дальнейшему повышению эффективности цепочки стоимости, а также диверсификации бизнеса и расширению портфеля продуктов. К примеру, компания уже инвестирует в нефтегазохимическую отрасль и завершила строительство завода по производству полипропилена. В планах – создание и запуск комплексов по производству полиэтилена и бутадиена. В качестве четвертой цели видятся социально-экологические инициативы, в том числе направленные на поступательное снижение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Ожидается, что данная стратегия будет способствовать повышению долгосрочной прибыли, увеличению свободного денежного потока и росту стоимости акций компании.

Курс на приватизацию

Вывод на фондовый рынок такого «тяжеловеса» среди национальных компаний, как «КазМунайГаз», должен стать позитивным сигналом для общества. Как неоднократно заявлял Президент РК Касым-Жомарт Токаев, в ближайшие годы государство намерено значительно уменьшить свою роль собственника и регулятора в экономике страны. Для этого планируется продолжить начатую ранее передачу государственных активов в конкурентную среду, пересмотрев миссию, роль и функции квазигосударственного сектора. Первичное публичное размещение акций КМГ до конца текущего года должно стать частью этой масштабной кампании.

Ожидаемые выгоды для государства от проведения данного IPO заключаются в получении дополнительного денежного потока, развитии местных финансовых рынков, обеспечении прозрачности, привлечении инвесторов и диверсификации источников финансирования, а также в сохранении акционерами возможности дальнейшей монетизации своих пакетов акций в будущем.

Для самой же компании – это установление рыночной цены, повышение доверия и укрепление репутации, улучшение корпоративного управления и эффективности компании через наличие миноритарных акционеров, объективную оценку работы менеджмента миноритарными акционерами и рынком, а также обязательства по раскрытию обширной информации о компании.

Привлеченные в ходе IPO средства частично будут направлены в Национальный фонд. При этом одной из приоритетных целей вывода КМГ на фондовый рынок все же остается создание возможности для граждан инвестировать свои накопления в стабильные государственные компании, став их акционерами.

Как отмечал ранее Глава государства, выступая нынешним летом на заседании Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана», участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана.

«Простые граждане… должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и получать свои дивиденды от вложений. Именно таким способом формируется инвестиционная культура населения», – отметил тогда Президент.

Также, по словам Касым-Жомарта Токаева, приватизация должна иметь конкретную экономическую отдачу, поскольку ее смысл заключается в повышении эффективности предприятия, вышедшего на IPO, и в увеличении вклада в национальную экономику.

Размещение акций КМГ будет происходить сразу на двух биржевых площадках – МФЦА «AIX» и KASE. Купить долю в крупнейшей национальной компании Казахстана в рамках предстоящего IPO смогут как розничные, так и институциональные инвесторы. Причем, помимо рядовых казахстанцев, которым будет отдано предпочтение при удовлетворении заявок, возможность приобрести акции КМГ по остаточному принципу предоставят и международным инвесторам.

Также, чтобы минимизировать риски влияния спекуляций на решения непрофессиональных инвесторов и повышения инвестиционной привлекательности для держателей акций КМГ установят предсказуемый минимальный размер дивидендов на ближайшие три года, при условии благоприятных цен на нефть и если это не будет ухудшать финансовую устойчивость компании. Таким образом, планируется мотивировать инвесторов стать держателями акций на длительный срок, а не пытаться при первой возможности зафиксировать свою прибыль за счет роста стоимости акций.

Сами ценные бумаги можно будет покупать через брокеров, по прямой подписке с использованием мобильного приложения Tabys или в отделениях «Казпочты». Среди совместных координаторов выпуска акций КМГ – инвестиционные компании и банки BCC Invest, Freedom Broker, Halyk Finance и SkyBridge Invest.

Желающим приобрести акции КМГ нужно быть острожными и не доверять непроверенным источникам информации. В настоящее время мошенники создали специальные сайты и распространяют видео, в которых предла­гают казахстанцам инвестировать деньги в «КазМунайГаз» именно через них.

В обмен мошенники обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. Такие рекламные объявления являются недос­товерными и носят мошеннический характер. Поэтому в самом КМГ предупреждают, что в данный момент начата только информационная кампания о предстоящем публичном размещении акций. О начале приема заявок на акции в рамках планируемого IPO будет сообщено на официальных сайтах «Самрук-Қазына» (www.sk.kz, www.ipo.sk.kz) и «КазМунайГаз» (www.kmg.kz), а также на официальных ресурсах бирж AIX (www.aix.kz) и KASE (www.kase.kz).

Таким образом, доверять стоит только официальным источникам. Кроме того, при выборе брокерской компании следует убедиться, что она являет­ся членом одной из двух выбранных для IPO биржевых площадок – для этого можно свериться со списками, размещенными на сайтах бирж.

Объем и стоимость акций, которые КМГ предложит инвесторам в ходе IPO, будут объявлены только вместе с началом подписки. Однако уже сейчас заявляется, что, поскольку нефтегазовая сфера является стратегической отраслью страны, после частичной приватизации контроль над КМГ сохранится у государства.

Связано это с тем, что компания «КазМунайГаз» являет­ся национальным лидером нефтегазовой отрасли Казахстана с полной интеграцией на всех этапах цепочки создания добавленной стоимости, и именно через нее представлены интересы нашего государства в неф­тегазовой отрасли.

Кроме того, сама отрасль остает­ся перспективной для экономического развития нашей страны. Так, согласно аналитическим исследованиям мирового рынка нефти OPEC’s World Oil Outlook 2045, к 2045 году нефть останется доминирующим топливом с долей мирового спроса в 28,1%.

При этом нефтегазовая отрасль вместе со смежными секторами (такими, как транс­портировка, строительство добывающих объектов и геология) занимает приблизительно 17% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана согласно оценкам Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетичес­кого комплекса «KAZENERGY», содержащимся в пятом Национальном энергетическом докладе, опубликованном в октябре 2021 года.