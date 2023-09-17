Готовы ли Усть-Каменогорская и Риддерская ТЭЦ к отопительному сезону

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр с акимом региона Ермеком Кошербаевым посетил Усть-Каменогорскую и Риддерскую ТЭЦ, ознакомился с ходом подготовки к новому отопительному сезону, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото t.me/KZgovernment

На теплообъектах региона завершаются ремонтные работы, ТЭЦ готовят к пуско-наладке. Сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ.

Первому заместителю премьер-министра сообщили, что пусконаладочные работы на Риддер ТЭЦ идут в соответствии с намеченным графиком.

Ремонт котлоагрегатов № 1, 2, 3 близится к завершению, уже собраны и установлены поверхности экранов, накануне котлы были заполнены водой для дальнейшей промывки.

Также в ходе визита делегация побывала на Усть-Каменогорской ТЭЦ, где ремонтные работы начались сразу после завершения предыдущего отопительного сезона.

На сегодня готовность станции составляет более 80%, выполнен ремонт 5 котлоагрегатов и 8 турбоагрегатов. Ремонтная программа здесь завершится до октября.