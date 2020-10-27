Грабитель проломил стену и вынес золото на 25 млн тенге из ювелирного магазина в Таразе

В Таразе грабитель проломил стену, проник в ювелирный магазин и вынес большую часть золотых изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По информации пресс-службы, предварительная сумма ущерба оценивается в 25 000 000 тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК. (кража).
"В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что криминальное вторжение в магазин было тщательно подготовлено. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения криминальной полиции ОП-1 УП города Тараз был задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний ранее судимый житель Карагандинской области", - рассказали в полиции.
В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Проводятся следственно-оперативные мероприятия на проверку его причастности к другим преступлениям.
По информации пресс-службы, предварительная сумма ущерба оценивается в 25 000 000 тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК. (кража).
"В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что криминальное вторжение в магазин было тщательно подготовлено. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения криминальной полиции ОП-1 УП города Тараз был задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний ранее судимый житель Карагандинской области", - рассказали в полиции.
В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Проводятся следственно-оперативные мероприятия на проверку его причастности к другим преступлениям.