Графика всегда привлекает внимание авторов и зрителей

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Сергей Наговицын

Графика всегда привлекает внимание авторов и зрителей

фото Юрия Беккера

Первые графические изоб­ражения человечеству знакомы еще со времен глубокой древности. Многочис­ленные петроглифы, наскальные рисунки и являлись, в принципе, первобытной живописью. Говорить о том, что данный вид искусства в древности носил в первую очередь эстетическую составляю­щую и служил лишь для украшения стен пещер, мы не можем, но то, что данные изо-
б­ражения имели важное значение для передачи информации, знаний о мире и его законах, сомнения не вызывает. С течением времени графика развивалась, и художники стали использовать новые техники и материалы. В эпоху Возрождения графика получила новый импульс развития и стала одним из основных видов изобразительного искусства. Величайшие художники того времени – Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль – использовали графику для создания своих произведений, передавая тончайшие оттенки настроения и эмоций.

В Центральном государственном музее РК впервые за 30 лет открылась выставка, объединившая художников, уделяющих станковой графике особое место в своем творчестве. Так сложилось, что в 90-х спрос на графику сильно упал. Трудоемкое, требующее особенного, трепетного отношения направление изобразительного искусства все же не потеряло свою актуальность, и авторы регулярно возвращаются к этой технике. На персональных выс­тавках графика все эти годы, конечно, присутствовала, но чтобы собрать воедино рисунок, эстампы, литографию, монотипию и другие выразительные формы графического искусства, – такого не было очень давно.

– На республиканской выставке «Графика Казахстана» я выставил две работы, – рассказывает член правления Союза художников РК Марлен Нысанбаев. – Одна из них называется «Первое свидание». Она впервые представлена широкому зрителю на этой выставке. Работа биографичная, можно даже сказать, личная, семейная. На ней изображены я и моя суп­руга. В этой работе можно увидеть, как молодые ведут себя на первом свидании. Они сидят еще не совсем близко, ведут разговор, рассказывают о себе – знакомятся, это уже потом можно сидеть, прижавшись друг к другу, и проявлять свои чувства. А пока на картине ночь, ярко светит луна, вдалеке протекает речка, стоят стога сена, лошади недалеко от берега, они тоже проявляют заботу друг о друге. Чешут зубами друг другу холки. Одним словом, лирика и идиллия.

В советские времена художники-графики-станковики слыли элитой изобразительного творчест­ва. Евгений Сидоркин, Макум Кисамединов, Каирбай Закиров, Кадырбек Каметов, Борис Пак – мастера, чьи работы становились иллюстрациями лучших художест­венных произведений, их монументальные, станковые работы украшают музеи по всему миру.

На выставке представлены произведения таких мастеров, как Фатима Тарази, Ахмет Ахат, Токкожа Кожагулов, Аманат Назаркул, Виктор Поликарпов и других, не менее одаренных художников. Особенно хочется выделить графические произведения Шокана Толеша, он больше известен как скульптор, но концептуальное видение даже не в объемных его работах дышит монументальностью. А «Продавец тыквянок», «Родниковая вода» Хашимджана Курбанова просто сотканы из восточного колорита.

 

#музыка #Алматы #выставка

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