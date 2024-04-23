Графика всегда привлекает внимание авторов и зрителей
Первые графические изображения человечеству знакомы еще со времен глубокой древности. Многочисленные петроглифы, наскальные рисунки и являлись, в принципе, первобытной живописью. Говорить о том, что данный вид искусства в древности носил в первую очередь эстетическую составляющую и служил лишь для украшения стен пещер, мы не можем, но то, что данные изо-
бражения имели важное значение для передачи информации, знаний о мире и его законах, сомнения не вызывает. С течением времени графика развивалась, и художники стали использовать новые техники и материалы. В эпоху Возрождения графика получила новый импульс развития и стала одним из основных видов изобразительного искусства. Величайшие художники того времени – Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль – использовали графику для создания своих произведений, передавая тончайшие оттенки настроения и эмоций.
В Центральном государственном музее РК впервые за 30 лет открылась выставка, объединившая художников, уделяющих станковой графике особое место в своем творчестве. Так сложилось, что в 90-х спрос на графику сильно упал. Трудоемкое, требующее особенного, трепетного отношения направление изобразительного искусства все же не потеряло свою актуальность, и авторы регулярно возвращаются к этой технике. На персональных выставках графика все эти годы, конечно, присутствовала, но чтобы собрать воедино рисунок, эстампы, литографию, монотипию и другие выразительные формы графического искусства, – такого не было очень давно.
– На республиканской выставке «Графика Казахстана» я выставил две работы, – рассказывает член правления Союза художников РК Марлен Нысанбаев. – Одна из них называется «Первое свидание». Она впервые представлена широкому зрителю на этой выставке. Работа биографичная, можно даже сказать, личная, семейная. На ней изображены я и моя супруга. В этой работе можно увидеть, как молодые ведут себя на первом свидании. Они сидят еще не совсем близко, ведут разговор, рассказывают о себе – знакомятся, это уже потом можно сидеть, прижавшись друг к другу, и проявлять свои чувства. А пока на картине ночь, ярко светит луна, вдалеке протекает речка, стоят стога сена, лошади недалеко от берега, они тоже проявляют заботу друг о друге. Чешут зубами друг другу холки. Одним словом, лирика и идиллия.
В советские времена художники-графики-станковики слыли элитой изобразительного творчества. Евгений Сидоркин, Макум Кисамединов, Каирбай Закиров, Кадырбек Каметов, Борис Пак – мастера, чьи работы становились иллюстрациями лучших художественных произведений, их монументальные, станковые работы украшают музеи по всему миру.
На выставке представлены произведения таких мастеров, как Фатима Тарази, Ахмет Ахат, Токкожа Кожагулов, Аманат Назаркул, Виктор Поликарпов и других, не менее одаренных художников. Особенно хочется выделить графические произведения Шокана Толеша, он больше известен как скульптор, но концептуальное видение даже не в объемных его работах дышит монументальностью. А «Продавец тыквянок», «Родниковая вода» Хашимджана Курбанова просто сотканы из восточного колорита.