Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды

В Астане состоялся республиканский айтыс акынов «Төрлет, еңбек адамы!», организованный Министерством культуры и информации при поддержке партии AMANAT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В этом году айтыс посвящен людям труда, тема словесного состязания: «Төрлет, еңбек адамы».

Двухдневный конкурс собрал 14 акынов, которые показали лучшие результаты на республиканских и международных айтысах в течение этого года.

Гран-при был присуждён Мейрбеку Султанхану из Кызылорды, который стал обладателем «Алтын домбыры».

Первое место занял Нурбол Жауынбаев из Актобе, второе место досталось Айым Асылбекқызы из Алматы. Третье место разделили между собой представители Улытауской, Карагандинской, Павлодарской областей - Омиржан Копбосын, Дидар Камиев и Аспанбек Шугатай .

Другие участники также были награждены специальными призами.

Отметим, что спонсором айтыса выступил предприниматель и меценат, основатель компании Q4 «Тулпар» Талгат Сакан.

Айтыс «Төрлет, еңбек адамы!» стал значимым событием, способствующим сохранению и популяризации культурных традиций казахского народа, а также поддерживающим молодых и талантливых акынов.