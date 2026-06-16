Грации на столичном паркете

В Астане впервые состоялись Кубок мира и чемпионат Азии по эстетической групповой гимнас­тике. Международные соревнования прошли в Национальном теннисном центре и стали одним из крупнейших спортивных событий года для данного вида спорта.

фото предоставлено организаторами турнира

Этому предшествовали несколько лет подготовки и участие в международном отборе, когда страны – члены Международной федерации эстетической групповой гимнастики поддержали кандидатуру Астаны. В столицу прибыли сильнейшие команды из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Малайзии, России, Сингапура, США, Финляндии, Эстонии и Японии. Всего турнир объединил более 400 спортсменов, тренеров, судей и представителей официальных делегаций.

По словам президента Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Мадины Бектургановой, проведение турнира такого уровня стало важным этапом для дальнейшего развития этого вида спорта в стране. Международные соревнования не только демонстрируют организационные возможности Казахстана, но и позволяют отечественным спортсменам выступать рядом с сильнейшими командами мира на домашней площадке.

Чемпионат оказался успешным для казахстанских гимнасток. В соревнованиях по длинной программе среди сеньоров золотые медали завоевала команда Alan, серебряными призерами стали спортсменки команды Liel. Среди юниоров победу одержала команда Samruk, второе место заняла команда Kerbez, а бронза досталась представительницам Японии. Казахстанские спортсменки также вошли в число призеров в соревнованиях смешанных составов.

Команда Space из Усть-Каменогорска в юниорской категории вошла в пятерку сильнейших команд чемпионата Азии. Для спортсменок Восточно-Казахстанской области участие в турнире такого масштаба стало первым международным опытом.

Особую атмосферу соревнованиям придала церемония открытия, во время которой гостям представили культурную программу, знакомящую участников с традициями казахского народа. Организаторами соревнований выступили Министерство туризма и спорта РК, Международная федерация эстетической групповой гимнас­тики, акимат Астаны и Казахстанская федерация эстетической групповой гимнастики.