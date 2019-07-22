Граждане 61 страны мира могут посещать Казахстан без визы

Фото из открытых источников
Казахстаном установлен безвизовый режим с 61 страной, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД Республики Казахстан.
Для инвестиционной привлекательности и благоприятного бизнес- климата МВД принимается комплекс мер по на либерализации визово-миграционного режима.
На сегодняшний день Казахстаном уже установлен безвизовый режим с 61 страной:
– в одностороннем порядке предоставлен безвизовый режим 45 странам сроком до 30 суток без необходимости регистрации в органах миграционной службы;
– на двусторонней основе заключены Соглашения с 19 странами (Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия и Украина до 90 суток, Азербайджан, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Куба, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Турция и Эквадор до 30 суток, Гонконг до 14 суток).
В соответствии с Законом "О миграции населения" иностранцы обязаны оформить регистрацию в течение пяти дней после въезда в Республику Казахстан.
Регистрация оформляется следующими способами:
– граждан 56 экономически развитых и социально стабильных стран, а также всех иностранцев – Пограничной службой при въезде в РК;
– въезжающих по визам (адрес регистрации прописывается в при оформлении приглашении и при пересечении границы активируется)
– в электронном виде через Визовый миграционный портал либо Портал электронного правительства, при этом на электронный адрес принимающей стороны поступает регистрационная карточка;
– при личном обращении принимающей стороны в территориальное подразделение миграционной службы, где также выдается регистрационное свидетельство.