Гражданин Хорватии провозил наркотики через Казахстан

В поезде Алматы – Ташкент у иностранца нашли наркотики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Фото: Kazpravda.kz

По информации начальника ДП на транспорте Бакытжана Малыбаева, подозреваемым оказался 61-летний гражданин Хорватии.

Его транспортные полицейские Казахстана и погранслужба КНБ РК задержали при патрулировании пассажирского поезда Алматы – Ташкент. На пассажира с опасным грузом указала служебно-розыскная собака.

У задержанного изъяли марихуану и гашиш. Иностранец пояснил, что купил и хранил наркотики для личного пользования.

«В отношении иностранца начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Судом ему санкционировано содержание под стражей.

Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат», – отметил Малыбаев.