Гражданский Альянс Казахстана поддержал проект Конституции

Конституционная реформа
58

Гражданский Альянс Казахстана провёл заседание Национального дискуссионного клуба «ҰСТАНЫМ», посвящённое теме «Конституция: зеркало исторического выбора Казахстана», сообщает Kazpravda.kz

Фото: ГАК

Обсуждение состоялось в контексте проводимых в стране конституционных преобразований.

В работе площадки приняли участие представители экспертного сообщества, руководители НПО, лидеры гражданских альянсов из 20 регионов страны, а также председатели и члены Общественных советов, что обеспечило широкую региональную и профессиональную представленность.

В центре внимания находились вопросы участия институтов гражданского общества в реализации конституционной реформы, совершенствование механизмов взаимодействия с государственными органами и расширение общественной вовлечённости в процесс подготовки и обсуждения реформ.

По итогам заседания Гражданский Альянс Казахстана выступил с официальным заявлением в поддержку конституционной реформы, подчеркнув её значимость для дальнейшего развития политической системы страны. Также выражена признательность членам Конституционной комиссии за проделанную работу и внимание к предложениям гражданского общества.

#обсуждение #проект #конституция #ГАК

