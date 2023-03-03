ГРЭС обворовали на миллионы в Павлодарской области

В Павлодарской области с территории Аксуской электростанции похитили имущество более чем на 4 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

В хищении товарно-материальных ценностей с территории Аксуской ГРЭС подозревают четырех жителей Павлодарской области. Их установили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Ущерб, нанесенный предприятию, составил более 4 млн тенге. По факту проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Кража», – сообщил начальник УБОП ДП области Максат Сапаргалиев.