Гроза ринга

Ибрагим Беков, мастер спорта по шести видам, чемпион Казахстана и Азии, служит в органах внутренних дел с 2014 года. Начав карьеру в качестве участкового инспектора, с 2021 года присоединился к специальному отряду быстрого реагирования (СОБР), с которым неоднократно участвовал в задержаниях преступников.