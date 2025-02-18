Гроза ринга

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Майор полиции Ибрагим Беков из Северо-Казахстанской области завоевал золотую медаль на международном турнире по кикбоксингу в Нью-Дели.

Фото ДП СКО

Ибрагим Беков, мастер спорта по шести видам, чемпион Казахстана и Азии, служит в органах внутренних дел с 2014 года. Начав карьеру в качестве участкового инспектора, с 2021 года присоединился к специальному отряду быстрого реагирования (СОБР), с которым неоднократно участвовал в задержаниях преступников.

#турнир #СКО #кикбоксинг #Ибрагим Беков

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