Общество
Грозит ли алматинцам дефицит и рост цен на сахар, рассказал аким
Диасов Ораз
корреспондент

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК рассказал, как решается вопрос обеспечения сахаром жителей города, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Градоначальник сообщил, что для сдерживания роста цен на социально-значимые продтовары принимаются превентивные меры. Так, по «оборотной схеме» увеличено финансирование на 4 млрд тенге - с 11 млрд до 15 млрд тенге; закуплено 6,5 тыс. тонн сахара для реализации по фиксированным ценам по договоренности с такими крупными торговыми сетями, как Magnum, Small, Toimart.

Организованы, по его словам, также прямые поставки овощей и фруктов из других регионов - Туркестанской и Алматинской областей, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Ведутся поставки зерна из запасов Продкорпорации для стабилизации цен на хлеб. Контракт заключен до конца года.

«На фоне возможного роста цен на сахар, рисков снижения запасов бакалейной продукции, массового экспорта овощной продукции в Россию, в первую очередь, прорабатываются вопросы выделения отдельных квот на ввоз сахара нашим крупным торговым сетям», - отметил аким.

Также он рассказал о принимаемых мерах по сдерживанию цен на сахар.

«Как факт хочу привести, что за последние две недели в городе потребление сахара со 120 тонн выросло до 255 тонн в сутки. Мы понимаем, что сейчас начался сезон заготовки, варенья, джемов и так далее. Кроме этого, понятно, что как мегаполис, мы притягиваем и жителей соседних районов, которые тоже закупаются в Алматы. Сегодня у нас в среднем, мы говорим не только о сахаре песке, но и о сахаре рафинаде, цена примерно 560 тенге. Но при этом, у нас есть прямые соглашения в рамках льготного фондирования крупных сетей, например, в Magnum мы поставили цену сахара-песка 445 тенге, на восьми других точках, включая рынки, базары, у нас цена примерно от 480 до 530 тенге. Мы эту тенденцию хотим сохранить, и сейчас дополнительно выделили Magnum почти 3 млрд тенге на 6,5 тыс. тонн сахара, чтобы тоже по фиксированной цене они обеспечивали город», - сообщил Досаев.

В целом, по его словам, в Алматы сахар имеется в достаточном объеме, и нет повода для ажиотажной его покупки населением.

«В магазинах у дома, конечно, делается 15%-ная надбавка, мы начали административную работу по этому вопросу, проверки магазинов по их ценам, работа будет проходить постоянно. Первые результаты сообщим по итогам июля», - резюмировал аким Алматы.

Популярное

Все
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
КТЖ ждет кардинальная трансформация
Переодевались и носили парики: группу из 11 закладчиков наркотиков задержали в ВКО
Недозволенные методы следствия: начато расследование в отношении экс-сотрудников Антикора по делу Ларисы Пак
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Дожди, град, шквал: погода на 7-9 июля в Казахстане
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Казахстанская нефть экспортируется через КТК в штатном режиме – Минэнерго РК
Кустарный алкогольный "бизнес" накрыли в Алматинской области
Мост по шоссе Алаш после капремонта открыли в Нур-Султане
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Канело"
Любил играть на подоконнике: 3-летний мальчик выпал с 8-го этажа на глазах у матери в Семее
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество
Допуск населения к отстрелу сайгаков не рассматривается – М…
Общество
Фейковый указ Токаева о выплатах пенсионерам распространяет…
Общество
Почему Алматы в этом году не справляется с ливнями, ответил…
Общество
"Они называли мои данные": петропавловец рассказал, как ста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]