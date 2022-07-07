Грозит ли алматинцам дефицит и рост цен на сахар, рассказал аким

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК рассказал, как решается вопрос обеспечения сахаром жителей города, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Градоначальник сообщил, что для сдерживания роста цен на социально-значимые продтовары принимаются превентивные меры. Так, по «оборотной схеме» увеличено финансирование на 4 млрд тенге - с 11 млрд до 15 млрд тенге; закуплено 6,5 тыс. тонн сахара для реализации по фиксированным ценам по договоренности с такими крупными торговыми сетями, как Magnum, Small, Toimart.

Организованы, по его словам, также прямые поставки овощей и фруктов из других регионов - Туркестанской и Алматинской областей, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Ведутся поставки зерна из запасов Продкорпорации для стабилизации цен на хлеб. Контракт заключен до конца года.

«На фоне возможного роста цен на сахар, рисков снижения запасов бакалейной продукции, массового экспорта овощной продукции в Россию, в первую очередь, прорабатываются вопросы выделения отдельных квот на ввоз сахара нашим крупным торговым сетям», - отметил аким.

Также он рассказал о принимаемых мерах по сдерживанию цен на сахар.

«Как факт хочу привести, что за последние две недели в городе потребление сахара со 120 тонн выросло до 255 тонн в сутки. Мы понимаем, что сейчас начался сезон заготовки, варенья, джемов и так далее. Кроме этого, понятно, что как мегаполис, мы притягиваем и жителей соседних районов, которые тоже закупаются в Алматы. Сегодня у нас в среднем, мы говорим не только о сахаре песке, но и о сахаре рафинаде, цена примерно 560 тенге. Но при этом, у нас есть прямые соглашения в рамках льготного фондирования крупных сетей, например, в Magnum мы поставили цену сахара-песка 445 тенге, на восьми других точках, включая рынки, базары, у нас цена примерно от 480 до 530 тенге. Мы эту тенденцию хотим сохранить, и сейчас дополнительно выделили Magnum почти 3 млрд тенге на 6,5 тыс. тонн сахара, чтобы тоже по фиксированной цене они обеспечивали город», - сообщил Досаев.

В целом, по его словам, в Алматы сахар имеется в достаточном объеме, и нет повода для ажиотажной его покупки населением.

«В магазинах у дома, конечно, делается 15%-ная надбавка, мы начали административную работу по этому вопросу, проверки магазинов по их ценам, работа будет проходить постоянно. Первые результаты сообщим по итогам июля», - резюмировал аким Алматы.