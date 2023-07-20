Грозят ли Казахстану вторичные антироссийские санкции, ответили в МИД

В связи с тем, что администрация Байдена готовит вторичные санкции против Кыргызстана из-за помощи России в виде поставок запрещенных товаров, журналисты задали вопрос заместителю главы МИД РК Алмасу Айдарову, имеются ли у Казахстана подобные риски, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Отвечая на вопросы в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, Айдаров отметил, что Казахстан в рисковую зону не попадал, поскольку открыт к сотрудничеству с западными партнерами.

«С самого начала введения санкций против России, мы активно отслеживаем этот процесс для того, чтобы с нашими западными партнерами иметь прямой открытый диалог. Мы всегда заявляли о том, что не предпринимали специальных действий к тому, чтобы уклоняться или скрываться от санкций. Но при этом мы продолжаем наши традиционные экономические отношения с Россией», – сказал вице-министр.

Он также отметил, что для исключения угрозы вторичных санкций, подобных тем, что нависли над соседней страной, в Казахстане предприняты превентивные меры.

«Мы с прошлого года запретили поставки товаров военного назначения. По товарам двойного назначения введена специальная сертификация, то есть разрешение на вывоз. Кроме того, по электронным счетам-фактурам отслеживаются все санкционные товары, которые через Казахстан или из Казахстана поставляются. При выявлении таких рисков, когда вновь созданные компании-однодневки, без истории, наращивают объемы подобной продукции, мы предпринимаем превентивные меры по их остановке», – подчеркнул Айдаров.

Он напомнил, что в Казахстан приезжают специальные офицеры по санкциям ЕС, Великобритании, США, с разъяснениями, семинарами по выработке мер для недопущения нарушений санкицонного режима при поставках товаров в РФ.

«Поэтому, я думаю, что наш опыт уникален. Мы просим своих коллег, чтобы они предупреждали, если видят риски, и чтобы мы совместно реагировали. В последнем пакете санкций по нашим компаниям угроз в отношении Казахстана мы не видим», – заключил Алмас Айдаров.