Группу студентов задержали по подозрению в вымогательстве в ЗКО

По факту начато досудебное расследование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный информресурс МВД

Фото: Polisia.kz

«Полицейские задержали четверых студентов колледжа по подозрению в вымогательстве. Установлено, что подозреваемые вымогали деньги у сокурсников, угрожая им», - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.