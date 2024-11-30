Группу студентов задержали по подозрению в вымогательстве в ЗКО
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По факту начато досудебное расследование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный информресурс МВД
«Полицейские задержали четверых студентов колледжа по подозрению в вымогательстве. Установлено, что подозреваемые вымогали деньги у сокурсников, угрожая им», - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование.
Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.