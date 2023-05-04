Груз безответственности?

Этим вопросом задался депутат Мажилиса Болатбек Нажимиден. Он напомнил, что еще в 1995 году Казахстан ратифицировал Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов, но 1 июля 2022 года в противоречие этой конвенции МИИР отдал возможность во­зить грузы из Казахстана и в Казах­стан напрямую российским и белорусским перевозчикам.

– В марте 2023 года вы этот приказ продлили. Вы снова ограничили возможности перевозок казахстанским перевозчикам, – сказал Болатбек Нажимиден, обращаясь к министру индустрии и инфраструктурного развития Марату Карабаеву.

Глава ведомства в свою очередь попытался объяснить причины происходящего. Так, по словам министра, по этому вопросу сос­тоялась встреча с 18 отечественными компаниями, занимающимися автоперевозками и, по его словам, эти перевозки всегда выполняли российские и белорусские компании. Однако в 2022 году для России ввели зап­рет на ввоз продукции на территории с границей Евросоюза.

– Поэтому мы пошли на пере­цепку. Тут два вопроса стоят. Либо наши отечественные перевозчики, либо экономика, которая получает товары: наши предприниматели и производители. Поэтому мы пошли на то, чтобы перецепку разрешить. Но традиционно этот объем был за российскими и белорусскими перевозчиками. В целом во главу угла мы поставили экономику Казахстана, – ответил глава Мининдустрии.

Он также отметил, что решение было принято еще и ради защиты внутренних перевозчиков, по­этому Мининдустрии ужес­точило требования по допуску к международным перевозкам.

Впрочем, и такая трактовка принятого решения депутатов не убедила. Болатбек Нажимиден в интервью «КП» по окончании заседания возмутился позицией уполномоченных органов. По его мнению, МИИР ничуть не озабочен интересами отечественных предпринимателей в целом и международных перевозчиков в частности.

– Мой вопрос на пленарном заседании и ответ на него минист­ра красноречиво об этом свидетельствуют. Понятно, что все направления сложно охватить. Но такие элементарные вещи неплохо бы знать. Поэтому ставлю в известность Мининдустрии, что никогда перецепкой не занимались ни белорусские, ни российские транспортные компании. Это запрещено Международной конвенцией, которую Казахстан ратифицировал еще в 1995 году, и приказом министра по инвестициям и развитию РК от 27 марта 2015 года, – сказал мажилисмен.

Депутат подозревает, что на уступки перевозчикам соседних стран наше министерство пошло в прошлом году после обострения санкционного противостояния.

– Кто пролоббировал чужие интересы в ущерб отечественным перевозчикам? Для меня непонятно: реально министр не знает ситуацию или осознанно вводит депутатов Мажилиса и общественность страны в заб­луждение? – задался вопросом мажилисмен.

Депутат отметил, что от этого решения страдают отечественные фермеры, машиностроители, перевозчики, которые создают рабочие места, платят зарплату, налоги, производят продукцию, увеличивая местное содержание.

Еще одна ратификация, принятая Мажилисом, – Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний. Теперь страны СНГ будут сотрудничать в расследовании подобных дел. Соглашение было подписано 28 мая 2021 года на заседании Совета глав правительств Сод­ружества.

Соглашение позволит объединить усилия государств – участников СНГ по защите интеллектуальных прав в современных условиях и будет способствовать развитию национальных систем охраны средств индивидуализации товаров с учетом международной правоприменительной практики.

Не менее актуальными были и озвученные на заседании депутатские запросы. Так, Анас Баккожаев требует регламентировать деятельность блогеров.

– Некоторые блогеры – это люди, которые не проверяют достоверность информации, не отказываются оклеветать кого-либо, шантажом зарабатывают деньги, тем самым нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности (перевод с казахского языка. – Прим. авт.), – сказал депутат.

По его мнению, часть блогеров пользуется своей репутацией для зарабатывания денег на информации, не соответствующей действительности.

– Многие пользуются своей репутацией, регалиями и зас­лугами перед страной и под видом оказания помощи народу организовывают хайп в соц­сетях. Все мы прекрасно знаем, что именно блогеры стали причиной распространения финансовых пирамид. Сколько людей доверились мошенникам, сколько из них потеряли свое здоровье и лишились жилья. На чьей совести все это? Считаю, что действия блогеров, которые искажают происходящие процессы в стране и придают им межнациональный оттенок, распространяют дезинформацию, должны быть детально рассмотрены. Всем известно, чем закончилась ситуация в Кордае из-за быстрого распространения неподтверж­денных слухов через соцсети, – отметил депутат.

Также он отдельно упомянул блогеров, распространяющих информацию о том, как одеваются и что употребляют в пищу известные люди.

– Еще есть группа блогеров, которые следят за тем, что пьют и едят отдельные лица, какая у них одежда, и занимаются кибербуллингом. К сожалению, наша молодежь пытается подражать им и увлекается подобным творчеством, впитывает в себя эту негативную идеологию. Сколько наших девушек, которые поверили этим блогерам, оказались в рабстве за границей. За короткое время мы стали словно родиной блогеров, которые не могут отвечать за свои слова и поступки. Это опасное явление, – сказал депутат.

Он считает, что деятельность блогеров должна быть регламентирована законодательно.

– Статус блогеров не определен в законодательстве. Люди, которые чувствуют, что нет никакой ответственности за подобные действия, делают все, что им вздумается. За распространение ложной информации в соцсетях, наносящей ущерб правам и законным интересам граждан, никакая мера не предусмотрена, у них нет никакой ответствен­ности, они даже не пытаются проверить достоверность информации, главное – поднять шум. Они придираются по любому поводу, огрызаются, переходят на личнос­ти – так они пони­мают свободу слова. Таким образом обесценивают профессию журналиста. Некоторые журналисты сидят без работы, у них есть образование и талант, они отличаются от блогеров тем, что тактичны, поэтому и безработны, – сказал мажилисмен.

Анас Баккожаев считает, что в проекте закона о массмедиа должны быть нормы о блогерст­ве.

– Необходимо проект закона вынести на открытое обсуждение Мажилиса. Настало время, когда ответственность в сфере информации должны ощутить не только журналисты, но и блогеры. Этот вопрос нужно срочно рассмотреть, так как количество блогеров, которые не осознают свою ответственность, с каждым днем растет, – сказал депутат.

Национальную программу развития человеческого капитала предложил создать депутат от партии «Respublica» Олжас Куспеков. По его мнению, в настоящее время человеческий капитал является основным драйвером устойчивого экономического рос­та любой страны. По подсчетам Всемирного банка, 70% национального богатства в развитых странах составляет человеческий капитал, а остальные 30% – природные и промышленные ресурсы. В Западной Европе доля человеческого капитала составляет 70–80%. Этот показатель в Казахстане составляет всего около 40%.

Он привел данные Индекса человеческого развития, согласно которым в 2021 году Казахстан занял лишь 56-е место среди 191 страны мира. Этот показатель снижается с 2018 года.

– Экономика Казахстана отстает по некоторым ключевым показателям развития инноваций и конкурентоспособности, а уровень развития профессиональных навыков в стране ниже, чем в странах ОЭСР. Более того, пандемия COVID-19 значительно подорвала достижения Казахстана по развитию человеческого капитала за последнее десятилетие. Больше всего пострадали бедные и уязвимые слои населения, что отрицательно скажется на их обучении на протяжении всей жизни, заработке, социальном и экономическом благополучии. В отчете Всемирного банка отмечается существенное неравенство в Казахстане в части показателей развития человеческого капитала по регионам, гендерной принадлежности и социально-экономическому статусу. Если страна продолжит развивать человеческий капитал такими же темпами, как в 2010–2020 годах, ей потребуется 44 года, чтобы достичь показателей страны, занимающей 30-е место по ВВП на душу населения, и это при условии, что остальной мир не будет развиваться, – подчеркнул он.

По словам депутата, на сегодняшний день в стране нет общего видения по развитию человеческого капитала, нет единого стратегического программного документа, регулирующего данное направление.

Мажилисмен напомнил, что в будущем нефть и другие полезные ископаемые закончатся, поэтому уже сейчас Правительст­ву необходимо изменить стратегию развития образования, профессионального обучения и со­циальной сферы в сторону создания высококвалифицированной рабочей силы.

– В мировой практике инвестиции в людей происходят путем улучшения качества питания, медицинской помощи, обеспечения качественного образования, соз­дания рабочих мест и обучения профессиональным навыкам. В своей деятельности по наращиванию человеческого капитала наибольшего прогресса добились страны, успешно предпринимавшие последовательные усилия, наладившие межведомственную координацию и подготовившие стратегии и программы. В связи с этим предлагаю разработать Национальную программу развития человеческого капитала, – подчеркнул он.

По словам депутата, программа должна охватывать все сос­тавляющие: воспитание детей, обучение и подготовку кадров, повышение квалификации, развитие отечественного образования, улучшение здоровья и других медицинских показателей, улучшение условий труда.

– Документ должен содержать исчисляемые индикаторы и конкретные меры. В этой связи необходимо укреплять межведомст­венные связи при выполнении поставленных задач, – заключил депутат.