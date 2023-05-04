Груз безответственности?
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Лаура Тусупбекова
В ходе обсуждения на пленарном заседании Мажилиса технических поправок в соглашение в рамках Таможенного союза выяснилось, что МИИР издал приказ, согласно которому грузы, которые Казахстан может ввозить в 43 страны, передали российским и белорусским перевозчикам в ущерб отечественным. Но еще важнее то, что уполномоченные органы либо не знают, что это запрещено международными документами, которые ратифицировал Казахстан, либо сознательно лоббируют интересы других стран. Кто несет груз ответственности за это решение?