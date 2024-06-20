Грузовик сбил двух сестер-школьниц в Алматинской области

Одна из девочек скончалась на месте ДТП, вторая госпитализирована с тяжелыми травмами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В селе Байсерке Алматинской области грузовик сбил двух сестер 12 и 14 лет, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Криминальный Казахстан»

В результате ДТП погибла младшая девочка. Старшая сестра с тяжелыми травмами находится в больнице.

Сообщается, что за рулем автомобиля марки «ГАЗ», находился 46-летний водитель. Он выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на школьниц.

По словам жителей, это далеко не первый смертельный случай на дорогах поселка. Все потому, что водители большегрузов объезжают через село платную дорогу и игнорируют ограничения скорости.

Начато досудебное расследование.

Аналогичный случай недавно произошел в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Купив мороженое, две сестренки переходили дорогу, как их сбил насмерть автомобиль, мчавшийся на огромной скорости.