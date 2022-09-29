Фото: ДП Павлодарской области
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Грузовик въехал в 2-этажный дом в Павлодарской области

Пьяный водитель на грузовом автомобиле въехал в жилой двухэтажный дом в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

27 сентября 13:50 часов 45-летний водитель грузовой автомашины SHACMAN наехал на жилой двухэтажный дом по улице Жастар в поселке Шидерты Павлодарской области.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был в алкогольном опьянении средней степени.

«В результате происшествия имеются повреждения дома. Водитель автомашины доставлен в больницу города Экибастуза для оказания необходимой помощи, так как получил телесные повреждения. Причиненный ущерб устанавливается. Транспортное средство принадлежит подрядной организации, выполняющей работы в поселке Шидерты. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. По факту неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование», – сообщил Азамат Куркебаев, командир роты патрульной полиции УП Экибастуза.

 

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