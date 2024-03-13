Сотрудников спецЦОНов подозревают в регистрации авто по поддельным документам

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Сумма ущерба бюджету достигает 14,3 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста машины. 

Если авто старше пяти лет, то необходимо заплатить 2500 МРП, а если нет и двух лет, сбор сократится до 0,25 МРП. Отдельные недобросовестные граждане пытаются ввезти в страну старые и небезопасные грузовые автомобили, автобусы по поддельным документам, заменяя год выпуска.

«Только по выявленным фактам за 2022-2023 годы начато 23 досудебных расследования, где предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 млрд тенге. Проверяется причастность 59 сотрудников СпецЦОНов и работников госорганов. В данное время установлены основные схемы незаконной первичной регистрации транспорта. Организаторы мошеннических схем осуществляли постановку на учет автотранспорта, предоставляя в СпецЦОН поддельные квитанции с измененной датой выпуска, с целью уплаты минимальной ставки первичного сбора», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в некоторых случаях регистрация проводилась в онлайн-режиме через портал Egov, как приобретенное от официального дилера с использованием фиктивных документов и оплатой сборов как за новые ТС. Имеют место факты, когда выдавалось удостоверение международного автомобильного перевозчика, при наличии которого постановка на первичный учет производится без уплаты первичного сбора.

 В отдельных случаях регистрация осуществлялась с подделкой всего пакета документов на автомобили, ввезенные контрабандным путем. Проведенный АФМ анализ показал, что первичная регистрация транспорта производилась работниками СпецЦОН путем «ручного» внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему.

В пресс-службе добавили, что в целях исключения дальнейшей незаконной регистрации автотранспортных средств мошенническим путем по всей стране, агентство приняло меры по исключению возможности внесения данных о регистрации в ручном режиме, в обход информационных систем.

Совместно с НАО «Правительство для граждан» проводится работа по внесению соответствующих изменений и дополнений в правила деятельности госкорпорации на законодательном уровне.

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