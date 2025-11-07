Гульжан Джарасова возглавила комитет в Миннауки

66

С ноября 2023 года она занимала должность заместителя председателя этого же комитета

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Джарасова Гульжан Сагидуллаевна назначена на должность председателя Комитета высшего и послевузовского образования ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Родилась в 1973 году в Кызылординской области. Окончила  Казахский государственный национальный университет им.Аль-Фараби.

С 1996 по 2015 гг. работала преподавателем, исследователем, начальником отдела, директором департамента, заведующим кафедры Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова.

2015-2016 гг. – заместитель директора Департамента по академическим вопросам ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

2016-2019 гг. – проректор, и.о. ректора Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова.

2020 г. – заместитель директора Центра Болонского процесса и академической мобильности МОН РК.

2020-2021 гг. – директор Центра педагогических исследований Павлодарского педагогического университета.

2021-2022 гг. – заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки, директор Департамента высшего и послевузовского образования   МОН РК.

2022-2023 гг. – проректор-член правления НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

С ноября 2023 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК.

#назначение #комитет #Миннауки #Гульжан Джарасова

