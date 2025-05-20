Видео, в котором солдат поправляет кепку маленькому мальчику и учит его правильно отдавать воинское приветствие, набрало сотни тысяч просмотров в TikTok и Instagram и быстро разлетелось по социальным сетям, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Героем ролика стал 24-летний рядовой Алишер Жаукешев — солдат-стрелок воинской части 5573, дислоцированной в городе Астана. Уроженец Актобе, сейчас проходит службу в рядах Национальной гвардии МВД Республики Казахстан.

Трогательный эпизод произошёл во время парада в честь 80-летия Великой Победы. Рядовой Жаукешев стоял в оцеплении, когда к нему подошёл маленький мальчик и попытался отдать воинское приветствие. Однако сделал это левой рукой и без головного убора. Сестра мальчика тут же надела ему кепку, а гвардеец не остался равнодушным — аккуратно поправил головной убор и показал, как правильно выполнять приветствие правой рукой.

Поступок военнослужащего не остался незамеченным. Пользователи в комментариях восхищаются выдержкой, внимательностью и душевной теплотой солдата. Многие называют его примером настоящего гвардейца.

"Супер, простота украшает человека", "Вот показатель Защитника Родины, человечность, внимание к детям, уважение, на этом нужно воспитывать детей! Мальчик скорее всего на всю жизнь это запомнит!!!" - делятся пользователи в социальных сетях.

Сам Алишер спокойно относится к внезапной популярности:

— Никогда не поздно отдать воинский долг и отслужить на благо Родины, — говорит он. — Я рад, если мой поступок кому-то поднял настроение или стал поводом для гордости.

Он признаётся, что патрульно-постовая служба пришлась ему по душе. За время службы он успел влюбиться в столицу:

— Во второй раз я влюбился в Астану, когда начал патрулировать её улицы и оказывать помощь людям. Это даёт ощущение настоящей нужности и гордости за свою службу, — делится Алишер.