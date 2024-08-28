Гвардейцы нашли наркотики в столичном парке

28 августа 2024 года в районе Нура в Центральном парке Астаны гвардейцами было обнаружено наркотическое вещество

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Войсковой наряд столичной бригады Национальной гвардии во время обеспечения общественного порядка на улицах города обнаружил зелёный сверток, обмотанный изолентой.

Начальник войскового наряда рядовой Жандос Токисов совместно с патрульными рядовыми Ерасылом Жумабай и Диясом Амангельдиевым доложили о находке начальнику патрульной группы рядовому Бакжану Махамбетжанову.

Затем мы вызвали следственно-оперативную группу на место находки. После вскрытия свертка выяснилось, что внутри имеется синтетический наркотик, - рассказал начальник войскового наряда рядовой Ж.Токисов.

Бойцы доложили об этом дежурному по войсковым нарядам старшему лейтенанту Нурлану Махмет. Следственно-оперативная группа изъяла сверток. В данный момент обстоятельства выясняются.