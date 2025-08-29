На набережной в Кокшетау состоялся торжественный гала-концерт, посвященный Дню Конституции Республики Казахстан. Праздничное мероприятие организовано акиматом города Кокшетау совместно с Национальной гвардией МВД РК и стало значимым событием для жителей и гостей областного центра, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В церемонии принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. В своем приветственном слове глава региона поздравил присутствующих с государственным праздником, отметив особую важность Конституции как основы независимости и стабильности страны.

В ходе торжественной части аким вручил благодарственные письма и памятные подарки специалистам различных сфер за вклад в развитие региона и активную гражданскую позицию.

После официальной церемонии на сцене развернулась яркая концертная программа. Перед зрителями выступили образцово-показательный оркестр и Ансамбль песни и танца, Рота Почетного караула Национальной гвардии.

Горожане тепло встретили патриотические песни, пронизанные духом воинской чести и преемственности поколений. Творческий коллектив войск правопорядка, имеющий более 30 лет истории, представил современные эстрадные композиции, интернациональные мелодии, а также народные песни. Настоящей изюминкой вечера стали казахские танцы «Шалқыма» и «Қаражорға», исполненные хореографической группой.

Отметим, что военные музыканты Национальной гвардии успешно выступают как на концертных площадках Казахстана, так и на международной арене. Творческий коллектив по праву считается визитной карточкой Казахстана на известных фестивалях духовой музыки, среди которых «Амурские волны», «Фанфары Казани», «Астана Самалы», «Труба мира», «Виват, Санкт-Петербург» и другие.