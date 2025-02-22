Гвардейцы растрогали 101-летнего ветерана войны

День Победы
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В Национальной гвардии продолжается акция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия МВД РК

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева с 80-летием Победы и преподнесли ему памятные подарки.

Гвардейцы роты Почетного караула торжественным маршем прошли перед домом ветерана. Во дворе выстроился образцово-показательный оркестр Национальной гвардии, который исполнил песни военных лет, глубоко тронув ветерана своим искусством.

Командир столичной бригады 5573 Аян Есжанов передал ветерану поздравления от имени главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова и выразил теплые пожелания.

Рзагул Байкешев поблагодарил военнослужащих войск правопорядка за проявленное уважение и оказанное внимание.

«Мы пережили и голод, и нищету, и репрессии. С детства слышали о Финской войне. А Великую Отечественную войну прошли сами. Поэтому могу сказать, что многое повидали. Но больше всего я хочу, чтобы сегодняшнему поколению не пришлось испытать то, что пришлось нам. Огромное спасибо, что не забываете и приходите», – сказал ветеран.

Рзагул Байкешев родился 18 ноября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. В 17 лет был призван в ряды Вооруженных сил. Участвовал в боях на территории Калининской области, в окрестностях городов Рыжов и Великий Луг. Внес вклад в освобождение Польши, Румынии и Венгрии. На фронте получил звание ефрейтора. За мужество и героизм награжден орденами Отечественной войны I и II степени, а также медалью «Маршал Г. К. Жуков».

Напомним, что в Национальной гвардии продолжается акция «100 дней до Победы», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках запланированы встречи с ветеранами, уроки патриотизма и мужества   в воинских частях, а также праздничные мероприятия в общественных местах и участие в Параде Победы в столице.

#День Победы #ВОВ #ветеран войны

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