ХАМАС освободил первую группу израильских заложников

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Вахитов Елдос
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Боевики ХАМАС в рамках договоренностей о временном прекращении огня освободили 13 израильских заложников и 11 иностранцев, передает Kazpravda.kz

Фото: Интерфакс

Боевики террористической организации ХАМАС освободили первую группу заложников, среди которых граждане Израиля, Таиланда и Филиппин, сообщает Deutsche Welle.

Группа израильских заложников, которая состоит из 13 женщин и детей, "прибыли на израильскую землю", сообщил вечером в пятницу,  24 ноября, представитель армии Израиля. По его данным, в настоящее время с ними общаются сотрудники спецслужб и армейского спецназа. До этого освобожденные прошли первичное медицинское обследование. По данным израильских СМИ, они пробудут под медицинским наблюдением как минимум двое суток.

Среди заложников, освобожденных из сектора Газа, находятся несколько человек, которые, по словам их семей, также имеют немецкое гражданство. При этом они ссылаются на список с именами освобожденных, опубликованный в пятницу канцелярией премьер-министра Израиля Нетаньяху.

Ранее об освобождении группы заложников сообщила газета The Times of Israel. Они были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Вместе с ними на машинах скорой помощи они отправились на юг сектора Газа к контрольно-пропускному пункту Рафах. Позже представитель МККК сообщил, что заложники пересекли египетскую границу. 

В свою очередь в МИД Катара заявили, что из сектора Газа освобождены 13 израильтян, 10 тайцев и один филиппинец, которых удерживал в заложниках ХАМАС. По данным ведомства, в ответ Израиль освободил 39 палестинцев (женщин и детей), находящихся в заключении. По данным израильских СМИ, вечером в пятницу они прошли через контрольно-пропускной пункт Бейтуния на Западном берегу реки Иордан.

Освобожденные 13 израильских заложников - это первая партия пленных, которых ХАМАС должен отпустить в рамках достигнутого ранее соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа. Договоренность  вступила в силу утром 24 ноября.

Предполагается, что перемирие продлится четыре дня. За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных женщин и несовершеннолетних. По данным телеканала CNN, заключенные из тюрем Израиля будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.
Помимо прекращения огня условия сделки предполагают приостановку полетов израильской авиации на шесть часов в день над сектором Газа на четыре дня, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также 4 грузовиков с топливом.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 14 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.
 

#Израиль #Палестина #ХАМАС

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