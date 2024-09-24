ХК «Барыс» официально объявил об отставке главного тренера
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Евгений Королев будет исполняющим обязанности главного тренера Барыса
Столичный хоккейный клуб «Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дэвидом Немировски, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу клуба
Имя нового главного тренера будет объявлено позже.
«В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги, перед матчем «Барыс» - «Динамо» принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева.
Дополнительная информация по обновлённому тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур»,- говорится в заявлении команды.