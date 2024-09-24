ХК «Барыс» официально объявил об отставке главного тренера

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Столичный хоккейный клуб «Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дэвидом Немировски, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу клуба

Имя нового главного тренера будет объявлено позже.