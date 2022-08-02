Колонка обозревателей
Ход королевы
Кирилл Пяртель

На шахматной олимпиаде в Индии казахстанские спорт­смены продолжают одерживать победы. Но спортивные результаты, кажется, интересуют меньшинство. Шахматы оказались на пике благодаря скандалу с финансированием федерации. Вот и теперь больше внимания тому факту, что команда на церемонии открытия шествовала без флага. Федерация, конечно, нашла оправдание: организаторы не предупредили о таком формате, и многие участники вышли без государственного символа.

Что, впрочем, не уберегло от нападок. Истерика – ход сомнительный. Все эти скандалы – хороший повод оставаться в новостных лентах. Но относительно спорта это чистой воды цугцванг. Причем взаимный, где любой ход ведет к ухудшению позиции.

Забавно, но еще одним хедлайнером недели тоже стал спортсмен. И тоже благодаря скандалу. Диас – парень на колесах, то есть на роликах. Очень, очень круто катает по столице. При этом не только катает, но и преподает. Ролики сегодня в тренде, и, кажется, недалек тот день, когда катания на роликах станут даже популярнее катаний на коньках. Благо, что инфраструктуры для этого не нужно: вышел из дома, переобулся и пое­хал… Конечно же, есть нюансы. Поехал ведь по тротуарам. А там… ладно бы одни пешеходы, но ведь и велосипедисты, и самокатчики и доставщики еды на мотороллерах.

Видео с Диасом облетело все новостные порталы! Когда умеешь, хочется не просто ехать, а мчаться. И трюки демонстрировать. Такие умения подобны хорошему секрету: какой в них смысл, если ими нельзя поделиться?! Другое дело, что в городе, хоть и были обещаны площадки для занятий экстремальными видами спорта, количество их никак не соответствует ни масштабам столицы, ни размахам акиматовских урбанистов.

И снова хайп, и чего только не прочитаешь в комментариях: носятся как угорелые, ломают скамейки фонтаны, прыгают по бордюрам. А бордюры, пожалуй, самые нежные создания на этой планете. На них даже если просто дышать – требуется ежегодная замена. А тут еще и на роликах по ним прыгают. Куда такое годится?!

Хотя чему удивляться? Ну не построили должное количество спортивных площадок, велодорожек, парков. Главное же, что хотели. Такие стремления нужно поддерживать. А что не смогли – дело-то житейское. Не смогли же ЛРТ построить. И не только его! Только для привлечения туристов сколько всего планировали: и купол над левым берегом, и тропический парк, и крытый аквапарк… Проекты не просто из прошлой жизни, из какой-то параллельной реальности!

Тем не менее нужно благодарить спортсменов. Как могут, стараются, отвлекают от новостей про сахар. Это раньше не есть сладкое считалось легкой бравадой: «Я не смот­рю телевизор, не ем после шести вечера, не употребляю сахар». Теперь получается, что, если не ешь, значит, не можешь себе позволить. А это проявление слабости. Такого у нас не прощают. Хоть в кредит, но купи. Я решил килограмм купить для приличия. И был отчитан продавщицей, как школьник: «Да вы что?! Сахар только утром!».

Холодный пот начала 90-х окатил словно отрезвляющий душ. Никогда не жили хорошо и нечего было начинать. Неприятно, но следует признать: все, что мы не делаем сами, дорожает с каждым днем. Без изменений остаются только наши зарплаты. И это, получается, вполне справедливо, ведь зарплата – исключительно наш, казахстанский продукт. Вот если бы ее импортировали, как сахар…

У экономистов, конечно, свой взгляд. Но облетевший социальные сети заголовок изрядно рассмешил аудиторию: «Только трое из десяти казахстанцев полностью удовлетворены своим финансовым положением». Примерно так было сформулировано информационное сообщение. Суть его в том, что количество довольных своими финансовыми делами за год сократилось на 10%. Однако читатели предположили, что в сообщение закралась ошибка, и его следует читать в следующей редакции: трое казахстанцев полностью удовлетворены своим финансовым положением…

Популярное

Все
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
«Орталық»: задел на перспективу
Газификация шагает по Казахстану
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Немного слез и много любви
Вникнуть и решить
С широко закрытыми глазами
Анна – в финале
Любимому доктору – 80
Проверки дают результат
Медали из Италии
Ради безопасности
Подготовка к саммиту ШОС
Дороги станут лучше в Алматы
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Полиция «накрыла» аферистов
Верните городу архитектора!
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Дворец на разграбление
Два новых праздника появятся в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Видео с распылением "неизвестного вещества" во дворе детсада обсуждают в Казнете
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Колонка обозревателей
Мышление богатого человека
Колонка обозревателей
Спасибо школе
Колонка обозревателей
Плыви, беги, крути
Колонка обозревателей
Хлебом единым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]