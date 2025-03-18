Хоккейный клуб «Айсулу» пробился в финал Европейской женской лиги

Хоккей,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

За «золото» алматинский клуб поборется в финале с командой из Австрии

Фото: НОК

Казахстанские хоккеистки стали финалистками текущего сезона Европейской женской хоккейной лиги (EWHL), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Несмотря на то, что казахстанская команда проиграла второй матч полуфинала против «ЕВБ Иглз» (Южный Тироль) со счетом 2:4, благодаря победе в первой игре со счетом 3:0, а также по сумме двух встреч (5:4) вышла в финал турнира.

За «золото» алматинский клуб поборется в финале с командой «Сэйбрс» Санкт-Пельтен из Австрии.

Первый матч состоится 21 марта, второй - 23-го. Будущие соперницы в полуфинале выбили лидеров турнирной таблицы чемпионата словацкий ПСРЗ (Братислава).

В составе «Айсулу» выступают восемь игроков сборной Казахстана, которые в феврале завоевали серебряные медали зимних Азиатских игр в Харбине: Аида Олжабаева, Анна Пяткова, Мадина Турсунова, Малика Алдабергенова, Пернеш Ашимова, Алина Иванченко, Татьяна Королева и Лариса Свиридова.

#хоккей #финал #НОК #Европейская женская лига #клуб «Айсулу»

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