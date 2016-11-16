Холодно в Астане будет до 23 ноября – синоптики

Синоптики рассказали, когда ослабнет мороз в Астане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата.
"По сообщению синоптиков Казгидромет, с 19 ноября ожидается очередная порция холода. Температура понизится еще на 3-4 градуса и составит -31...-33ºС ночью, а днем -23…-24ºС. Только 23 ноября ожидается ослабление мороза. Ночью столбики термометра покажут -23...-26ºС, днем – от -15 до -18ºС", – указывается в сообщении.
Причиной мороза является обширный антициклон, пришедший на территорию нашей страны с севера и северо-востока (район Обской губы).
"Антициклон имеет два обширных центра, один из которых находится в Норильске, другой – в районе Есиля. Если вчера ночью (в ночь на 16 ноября – Прим.ред.) минимальная температура воздуха составляла -27ºС, то сегодня ночью (в ночь на 17 ноября – Прим.ред.) понизится на две отметки и составит 29ºС мороза. В ближайшие два дня температура продержится на этом же уровне. Погода, связанная с антициклоном, будет ясной, без осадков", – уточнили синоптики.
Как сообщалось ранее, 17 ноября в Астане малооблачно, без осадков, туман, ночная температура составит -28... -30, днем – -17... -19, будет дуть восточный ветер скоростью 2-7 м/с. В пятницу – 18 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – -29... -31, -20... -22, северо-восточный ветер, 2-7 м/с.
В то же время в Казгидромет предупредили о 40-градусном морозе
в центре и на востоке страны.