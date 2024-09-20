Холодные и ветреные выходные ожидают казахстанцев

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По республике ожидается усиление ветра и заморозки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды на 21-23 сентября предоставили в РГП «Казгидромет, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в предстоящие выходные дни большая часть Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, центр которого находится над Новой землей, в связи с чем пройдут дожди, на западе и юге с грозами. 

С 22 сентября на запад страны начнет распространяться отрог антициклона из районов Скандинавии, который обусловит прекращение осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы ожидается туман, на западе, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы - заморозки до 2 градусов.

Ожидается понижение температуры воздуха днем на западе республики от +20+25°С до +15+20°С, на севере от +17+22°С до +8+18°С, а на остальной территории резких изменений не ожидается, отметили синоптики.

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