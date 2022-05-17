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Происшествия
"Хотел сделать подарок для любимой": мужчина обокрал дом в Туркестанской области

В Толебийский районный отдел полиции Туркестанской области обратилась местная жительница с заявлением о краже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам женщины, в ее доме неизвестный разбил окно и тайно похитил деревянную посуду (астау) в количестве четырех штук стоимостью 80 000 тенге и колеса от автомашины стоимостью 200 000 тенге. Общая сумма ущерба составила 280 000 тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража". С целью раскрытия преступления сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. Стражи порядка осуществили необходимые оперативные мероприятия. Тщательно прочесали близлежащие территории и опросили очевидцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали вора в течение суток. Как выяснилось в ходе следствия, мужчина ранее занимался строительными работами в доме потерпевшей. Затем, чтобы закрыть долги и купить подарок для возлюбленной на день рождения, молодой человек совершил кражу, воспользовавшись отсутствием хозяев дома.

Похищенное чужое имущество подозреваемый продал, а деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, добавили в полиции.

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