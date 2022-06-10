"Хотел показать учащимся, как плавает": преподаватель колледжа утонул в Павлодаре

В Павлодаре преподаватель колледжа утонул на Усолке. Он хотел показать, как плавает, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"На Усолке молодой преподаватель высшего колледжа Торайгыров университета проводил сборы с детьми. Потом зачем-то повел детей на речку, хотел показать, как хорошо умеет плавать, и решил переплыть. Но сил не хватило, и он погиб", – рассказал заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Олег Трещев.

Спасатели призвали жителей региона не забывать о правилах безопасности во время отдыха и попросили родителей приглядывать за детьми.

Олег Трещев отметил также случай, когда более 50 детей купались без присмотра на Усолке. Четверо из них прыгали с моста.

"И это несмотря на то, что совместно с управлением образования области провели с родителями интерактивные уроки и собрания, раздали более тысячи памяток о правилах безопасности на водоемах", – подчеркнул спикер.