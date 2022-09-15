Хотели как лучше, а стало хуже

Потребителю продали средство тибетской медицины, не сверившись с противопоказаниями.

Всем хочется волшебную пилюлю, быстро избавляющую разом от болезней. В поисках таковой граждане отправляются не только в аптеки, но и в центры народной медицины. Так и поступила одна из жительниц столицы.

История умалчивает, почему женщина направила свои стопы не к врачу и даже не в аптеку (чего уж скрывать, любят наши люди прикупить таблеток без рецепта по рекомендации соседки), а к представителям нетрадиционной медицины. Объяснила продавцу лавочки, какое у нее заболевание да где болит, и получила рекомендации и само снадобье (отчего ж не продать «на глазок»?).

Только вот после первого же применения стало «пациентке» нехорошо, то есть еще хуже, чем было до приема средства. Женщина пришла к логическому заключению, что средство ей не подходит, а то и вовсе строго противопоказано. И куда его девать, такое опасное для здоровья? Правильно, нести обратно. Потребительница рассудила: центр – не аптека, принять не устроивший клиента товар должны.

Только вот принимать обратно бывшее в употреблении снадобье в центре отказались. Тут, конечно, своя правда: никто покупательницу приобретать товар не заставлял: что попросила, то и получила, еще и пользованное принесла. Но гражданка оказалась упертой, обладавшей, помимо некрепкого здоровья, еще и уверенностью в своей правоте и знаниями, куда по такому спорному вопросу обращаться.

Вот и подкрепила она свою решительность с помощью госу­дарст­венного органа – обратилась в столичный департамент по защите прав потребителей. Тот в свою очередь связался с руководством центра и направил запрос, после чего вопрос был урегулирован досудебно, и потребителю возвратили оплаченную денежную сумму.

Почему же организация поменяла свою позицию?

В данном случае, как пояс­нил главный специалист департамента Мерей Кайратов, стоит обратить внимание на статью 15 Закона РК «О защите прав потребителей». Согласно пункту 1, потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать как соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков; возмещения своих расходов на устранение недостатков; замены на изделие аналогичной марки (модели, артикула); замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены, так и расторжения договора и возврата уплаченной денежной суммы.

Право на возмещение причиненных убытков остается за потребителем независимо от выбранного им требования, указанного в подпунктах 1) – 6) час­ти первой настоящего пункта.

В ДЗПП напоминают: обратиться к ним можно, подав электронное обращение через единую платформу приема и обработки всех обращений граж­дан (eotinish.kz) или платформу приема жалоб по защите прав потребителей zpp.kz. Можно прийти и с бумажным заявлением по адресу: г. Нур-Султан, ул. Петрова, 5, НП 3, кабинет 5, или по телефонам: +7 (7172) 64-27-52, 64-27-53.