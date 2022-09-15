Статьи
Хотели как лучше, а стало хуже
Елена Левкович

Потребителю продали средство тибетской медицины, не сверившись с противопоказаниями.

Всем хочется волшебную пилюлю, быстро избавляющую разом от болезней. В поисках таковой граждане отправляются не только в аптеки, но и в центры народной медицины. Так и поступила одна из жительниц столицы.

История умалчивает, почему женщина направила свои стопы не к врачу и даже не в аптеку (чего уж скрывать, любят наши люди прикупить таблеток без рецепта по рекомендации соседки), а к представителям нетрадиционной медицины. Объяснила продавцу лавочки, какое у нее заболевание да где болит, и получила рекомендации и само снадобье (отчего ж не продать «на глазок»?).

Только вот после первого же применения стало «пациентке» нехорошо, то есть еще хуже, чем было до приема средства. Женщина пришла к логическому заключению, что средство ей не подходит, а то и вовсе строго противопоказано. И куда его девать, такое опасное для здоровья? Правильно, нести обратно. Потребительница рассудила: центр – не аптека, принять не устроивший клиента товар должны.

Только вот принимать обратно бывшее в употреблении снадобье в центре отказались. Тут, конечно, своя правда: никто покупательницу приобретать товар не заставлял: что попросила, то и получила, еще и пользованное принесла. Но гражданка оказалась упертой, обладавшей, помимо некрепкого здоровья, еще и уверенностью в своей правоте и знаниями, куда по такому спорному вопросу обращаться.

Вот и подкрепила она свою решительность с помощью госу­дарст­венного органа – обратилась в столичный департамент по защите прав потребителей. Тот в свою очередь связался с руководством центра и направил запрос, после чего вопрос был урегулирован досудебно, и потребителю возвратили оплаченную денежную сумму.

Почему же организация поменяла свою позицию?

В данном случае, как пояс­нил главный специалист департамента Мерей Кайратов, стоит обратить внимание на статью 15 Закона РК «О защите прав потребителей». Согласно пункту 1, потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать как соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков; возмещения своих расходов на устранение недостатков; замены на изделие аналогичной марки (модели, артикула); замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены, так и расторжения договора и возврата уплаченной денежной суммы.

Право на возмещение причиненных убытков остается за потребителем независимо от выбранного им требования, указанного в подпунктах 1) – 6) час­ти первой настоящего пункта.

В ДЗПП напоминают: обратиться к ним можно, подав электронное обращение через единую платформу приема и обработки всех обращений граж­дан (eotinish.kz) или платформу приема жалоб по защите прав потребителей zpp.kz. Можно прийти и с бумажным заявлением по адресу: г. Нур-Султан, ул. Петрова, 5, НП 3, кабинет 5, или по телефонам: +7 (7172) 64-27-52, 64-27-53.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Хотели как лучше, а стало хуже
Вкусные музыкальные пирожные
Плюс 1 тенге к тарифу
Заслон для монополии власти
Право быть избранным
Молитва во имя мира
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Статьи
Молитва во имя мира
Статьи
Вкусные музыкальные пирожные
Статьи
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, …
Статьи
Диалоги с Достоевским

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]