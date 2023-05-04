Хранить наследие независимости

– Султан Оразалин стоял у истоков создания художественного телевидения независимого Казахстана, – рассказала директор Национального архива РК Сагила Нурланова. – Султан Шарипулы много лет трудился на отечественных телеканалах, горячо пропагандировал возрож­дение национальных ценностей казахского народа. С 1964 по 1983 год работал редактором, старшим редактором Казахского радио и телевидения, главным редактором дневных программ Казахского телевидения.

Заслуги его перед обществом получили признание. Ему присвоено звание академика Международной академии телевидения и радио, он обладатель премии Союза журналистов РК и Международной литературной премии им. Абая. Превосходные организаторские способности, умение преодолевать трудности и идти вперед позволили Султану Шарипулы стать лидером. Когда на заре независимости был издан указ о создании Комитета по языкам, первым руководителем впервые организованного ведомства стал именно Оразалин.

Все те, кто знал Султана Шарипулы, отзываются о нем, как о человеке щедрой души, на которого всегда можно было рассчитывать, положиться в трудной ситуации. Коллеги отмечают его огромную жизненную энергию, колоссальную работоспособность, аналитический дар, умение делиться опытом, относиться ко всем с одинаковым уважением и вниманием. Сердечный по натуре человек, он вместе с тем был очень принципиальным, твердо отстаивал свою точку зрения, умел убеждать и вести за собой людей. К величайшему сожалению, жизнь его оборвалась в 2021 году.

В мероприятии приняли участие академик Академии политических наук Куаныш Султанов, доктор филологических наук Серик Негимов, советник Президента РК Бауржан Омаров, государственный и общественный деятель Дархан Мынбай, председатель Комитета по управлению архивами и документацией МКС РК Куат Бораш, другие представители интеллигенции.

В ходе встречи современники, коллеги и ученики Султана Шарипулы рассказали о его работе и заслугах в развитии казахского телевидения, поделились воспоминаниями о жизни и творчестве человека, так много сделавшего для упрочения национальных ценностей Казахстана.