Потомок кандасов продолжил дело предков

В начале 1990-х, когда многие этнические казахи массово возвращались на историческую родину, в Кобдинский район Актюбинской области приехала и семья Тиршилика Аятхана. Их путь лежал из Монголии. Несмотря на долгие годы жизни вдали от родной земли, семье удалось сохранить не только язык, но и глубинное понимание традиционного уклада, кочевых навыков и основ народных ремесел. Среди вещей, привезенных в чемоданах, был и неосязаемый багаж – память о технологиях, которым учили деды.

Именно здесь, на земле предков, Тиршилик Аятхан нашел свое призвание. Он решил посвятить себя одному из древнейших казахских ремесел – выделке кожи и изготовлению традицион­ной утвари.

– Сырье у меня всегда под рукой. Самое трудное – это не достать кожу, а правильно ее обработать. Здесь важны терпение, сноровка и аккуратность. Сам процесс обработки порой занимает до двух недель. Поэтому важно научиться ждать, – объясняет мастер.

По старинной технологии Тиршилик Аятхан изготавливает торсыки, саба, коржыны – кожаные сосуды для хранения кумыса и других напитков, а также арканы, камчи, элементы конской сбруи и предметы повседневного быта. Его изделия не просто функциональны, они несут в себе эстетику кочевой культуры и практичную мудрость степной жизни.

Со временем он значительно расширил ассортимент. Сегодня в его мастерской появляются футляры для музыкальных инструментов, сумки для амуниции, элементы боевого снаряжения батыров и другие изделия.

Тиршилик Аятхан признается, что каждое свое изделие он дополняет индивидуальными деталями в виде небольших узоров, необычных линий или аккуратными элементами декора, которые отражают его стиль и делают вещь уникальной. Так традиционные формы приобретают авторский почерк, и каждое изделие отличается от других, даже если это, казалось бы, стандартный торсык или коржын.

Экспозиции изделий Тиршилика Аятхана никогда не остаются незамеченными на выставках. Мастер отмечает, что многие покупатели приобретают изделия для интерьерных коллекций, но ему хотелось бы, чтобы его торсыки, саба и коржыны использовали по прямому назначению в быту, так, как это делали его предки. Ведь для мастера важно, чтобы каждое изделие сохраняло свою функциональную ценность и связь с традицией.

Сегодня имя Тиршилика Аятхана известно далеко за пределами области. Его работы не раз привлекали внимание на ярмарках и международных площадках, включая знаменитую выставку «ЭКСПО-2017».

Участие в таком масштабном событии мастер вспоминает с особым чувством.

– Я привез около сорока своих работ: торсыки, саба, коржыны разных форм, – рассказывает он. – Для многих посетителей это стало открытием. Они подходили, долго рассматривали, спрашивали, как и из чего это сделано. Некоторые не верили, что перед ними не фабричный сувенир, а полностью ручная работа, сделанная по технологии, которой сотни лет. Для них это было как окно в другой мир.

Эта выставка стала источником вдохновения и для самого ремесленника.

– С большим интересом я изучал работы мастеров из других стран. Видел современные подходы, новые материалы. И это лишь укрепило меня в главной мысли: наша сила – в аутентичности, – делится он. – Когда я объяснял, что кожу выдерживаю в айране, а узор не крашу, а вдавливаю в сырую поверхность, у людей по-настоящему загорались глаза. Они покупали торсыки на память.

Натуральная кожа, ручная работа, традиционные формы и узоры – именно за это его изделия ценят знатоки народного ремесла и коллекционеры.

Наука терпения и запечатленный узор

Тиршилик не скрывает, что ему как мастеру важно не просто создавать предметы, а сохранить саму логику традицион­ного ремесла.

– Можно сделать красивый сосуд, но если он не держит форму, если шов расходится от влаги, то это уже не торсык, а лишь его подобие, – рассуждает он. – Я хочу, чтобы этот порядок действий не забылся, чтобы и наши правнуки знали, как делать вещи на совесть.

Кожевенных дел мастер раскрывает секреты выделки кожи. По его словам, вначале ее надо сделать мягкой и податливой.

– Для этого кожу выдерживают в скисшем айране десять, а то и пятнадцать дней. После чего она становится мягкой. Если поторопишься, то материал будет рваться, изделие не проживет долго. Это как с тестом: нужно дать ему подойти, – делится он своими секретами.

Далее идет этап очистки и долгого разминания кожи. Тут мастер советует не спешить, действовать плавно и размеренно. Когда материал готов, наступает самый творческий момент – рождение формы будущего изделия. Его аккуратно формируют руками, а затем полость заполняют песком. Песок служит каркасом, который удерживает и фиксирует заданную форму, пока кожа сохнет и окончательно затвердевает.

Именно в этот момент, пока материал еще «дышит», мастер наносит орнамент. Он не рисует, а чеканит узор, вдавливая специальные штампы в поверхность.

– Узор должен быть частью кожи, а не просто рисунком сверху, – поясняет он. – Я вжимаю его, и кожа сама «запоминает» орнамент. Когда изделие окончательно высохнет и обретет твердость, остается лишь добавить последние, завершающие штрихи: прошить его особым крепким швом, украсить тесьмой или дополнить деталями из металла.

Отдельная гордость мастера – шов. В старину для сшивания таких сосудов использовали тарамыс – нити, выделанные из бычьих сухожилий. Их особым способом сушили, мяли и скручивали. Получалась невероятно прочная, не боящаяся влаги нить. Именно их и использует для сшивания изделия ремесленник.

– Когда торсык готов, он не протекает. В него можно налить кумыс и пуститься в дорогу. Я всегда говорю покупателям: это не просто сувенир. Это живой сосуд. Его нужно использовать. В этом его душа, – отмечает кожевник.

Ученики прославляют мастера

Главная гордость и лучшая оценка труда для ремесленника Тиршилика Аятхана – это не дипломы с выставок, а успехи его учеников. Свое мастерство и философию «делать вещи на совесть» он передает в стенах Кобдинской гимназии им. Исатая Тайманова, где работает учителем труда.

Под его руководством школьники с самых азов погружаются в древнюю технологию – от выделки кожи до финальной чеканки.

Самым серьезным и увлекательным испытанием для учеников стала работа над настоящим доспехом степного воина.

– Это был самый сложный наш проект, – вспоминает педагог. – Доспех весит семь килограммов, и только на кольчугу ушло около восьми тысяч колец. Каждое кольцо, застежку нужно было сделать на совесть. Я ребятам объяснял, что всего одно слабое звено – и вся работа насмарку. И они старались. Вот она, логика ремесла, когда понимаешь, что любой маленький шаг влияет на проч­ность всей большой вещи.

Такой скрупулезный подход к работе привел к закономерному результату. Ученики Тиршилика Аятхана – уже признанные победители республиканских и областных конкурсов декоративно-прикладного искусства, таких как «Алтын қазына» и «Шеберлер қаласы». Их работы – щиты, торсыки, оружие – не просто занимают призовые места, а часто завоевывают Гран-при. Каждая такая победа – это оценка не только таланта ученика, но и педагогического дара, терпения и преданности своему делу самого Тиршилика Аятхана.

Таким образом, его мастерская в гимназии стала не просто учебным классом, а настоящей кузницей кадров и кладезем традиций. Успехи учеников – это самая надежная гарантия того, что древнее искусство кожевничества не канет в Лету. Пока воспитанники Тиршилика Аятхана с азартом покоряют конкурсные вершины, дело мастера живет и развивается.