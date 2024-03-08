Хранители древности

Еще в стародавние времена казахские мастера в совершенстве владели сложными техниками ювелирного дела: отливкой по формам, холодной плавкой, штамповкой, гравировкой, чеканкой, зернением. Основной продукцией зергеров-кузнецов были женские украшения. В качестве материала использовались золото, медь, латунь, но чаще – сереб­ро, которое в представлении казахов обладало очищающим, оберегающим и магическим свойствами. Об этом и многом другом рассказали организаторы мастер-класса «Зергерлік өнері – ұрпаққа мұра», прошедшего в селе Акши Енбекшиказахского района.

Как отметил преподаватель Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева, мастер по художественной обработке металлов Аманкул Исаков, в старину изготовление ювелирных изделий имело особый смысл. В частности, серебряный браслет білезік, согласно казахским поверьям, охранял хозяйку от сглаза, порчи, болезней. Ведь серебро обладает многими полезными для здоровья свойствами.

По данным ученых-историков, зергеры Семиречья изготавливали браслеты, серьги, кольца, ожерелья, перстни, бляшки для поясов, подвески, детали головных уборов. Все это вырезалось из серебряных пластинок, а вот золотые украшения встречались редко из-за дороговизны металла. Распространенным изделием было кольцо-печатка с гравировкой имени владельца.

Любопытно, что народные умельцы старины освоили огневой метод золочения серебра. Металлические изделия украшались кораллами, бирюзой, красным стеклом, горным хрусталем.

В Алматинской области и сегодня есть ювелиры, продолжающие славные традиции предков. Один из них – директор этнографического музея «Ұста Дәркембай» Даулет Шокпаров. В ходе мастер-класса он и его ученики буквально за 10–15 минут выковали именной браслет из мельхиора и латуни.

Как рассказал Даулет Даркембайулы, ювелирное искусство – сложное ремес­ло, требующее большого терпения, точности и творческого подхода. Тут все зависит от настроя на спокойный лад. Ремесленник в седьмом поколении и его помощники изготавливают также доспехи батыров, конскую упряжь и седла, кожаные сосуды для кумыса, сундуки. Всему этому Даулета обучил когда-то ныне покойный отец Даркембай Шокпарулы, известный ученый-этнограф и художник-реставратор.

Всесторонне одаренный человек занимался чеканкой по металлу, вырезал скульптуры из дерева, писал маслом удивительные полотна. Он не только сам создавал уникальные вещи, но и всю жизнь собирал старинные предметы быта, музыкальные инструменты, оружие. Теперь вся эта огромная коллекция, насчитывающая свыше 3 тыс. экспонатов, бережно хранится в музее его имени.

Один из таких предметов – универсальный верстак. Ремесленник мог, сидя на нем, работать над заготовкой, зажав ее в тисках. Верстак можно использовать и как кожемялку. Большое внимание участников мастер-класса привлек өртеке – уникальный подвид казахского барабана. Это козлик на веревке, конец которой вдевается незаметно в палец, тем самым заставляя животное скакать на гулкой поверхности натянутой кожи.

Рядом с музеем расположена школа-мастерская «Асыл», напоминающая кузницу средневекового зергера. Многие инструменты – воссозданные копии старинных орудий труда. Здесь Даулет Шокпаров обучает местных ребят, а также своих сыновей древним народным традициям, передающимся из поколения в поколение.

– В изделиях прикладного искусства зашифрованы, можно сказать, национальный код народа, его этническая самобытность и своеобразие, – говорит художник-дизайнер. – Отрадно, что в обществе растет интерес к своим истокам, корням, возрож­даются и развиваются национальные ремесла. Важно усилить пропаганду и популяризацию культурного наследия, привлечь внимание молодежи к делу сохранения традиций.

Мастера принимают заказы на изготовление предметов декоративно-прикладного искусства. Большим спросом у женщин пользуются браслеты и кольца, мужчины в основном покупают конс­кую упряжь и седла. Работники музея регулярно участвуют в экспозициях народных ремесел за рубежом. В ближайших планах – поездка на международную выставку в Пекин.