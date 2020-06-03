Хулиган в ходе ссоры выстрелил в жителя Жезказгана
Айдана Демесинова
В Жезказгане полиция задержала мужчину, который выстрелил в жителя города из травматического оружия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.
2 июня возле одного из домов в городе Жезказган неизвестный из хулиганских побуждений произвел выстрел из неустановленного оружия в 33-летнего жителя города, который позднее с ранением был госпитализирован в медучреждение.
"На задержание подозреваемого лица был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Карагандинской области. Был объявлен план "Перехват". В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции задержана автомашина ВМW под управлением подозреваемого. Он признался, что в ходе возникшей ссоры произвел выстрел из травматического пистолета", – сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного, газового оружия".