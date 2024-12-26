Хулиганы будут активно привлекаться к общественным работам в РК
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Сенаторы одобрили изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Сената
Вводится новый вид взыскания - «общественные работы». За мелкое хулиганство или загрязнение общественных мест нарушителей могут обязать выполнять общественно полезные работы, которые не требуют квалификации и организуются местными властями.
Также вводятся новые виды административной ответственности, например, за потребление наркотиков и нарушение банковского законодательства.
Кроме того, ужесточены санкции за нарушения в сфере предпринимательства и за загрязнение общественных мест.