Хулиганы будут активно привлекаться к общественным работам в РК

Сенаторы одобрили изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Сената

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вводится новый вид взыскания - «общественные работы». За мелкое хулиганство или загрязнение общественных мест нарушителей могут обязать выполнять общественно полезные работы, которые не требуют квалификации и организуются местными властями.

Также вводятся новые виды административной ответственности, например, за потребление наркотиков и нарушение банковского законодательства.

Кроме того, ужесточены санкции за нарушения в сфере предпринимательства и за загрязнение общественных мест.