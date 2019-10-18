​И дубль Алихана не помог

«Барсы» вновь набрали всего лишь одно очко, на этот раз уступив в родных стенах в дополнительное время рижскому «Динамо» с итоговым счетом 3:4.

Первый период прошел без заб­рошенных шайб, а вот на 6-й минуте второй 20-минутки счет открыли гости благодаря голу Рихардса Марениса. На 32-й минуте Алихан Асетов точным броском выровнял игру, но уже через 3 минуты гости вновь вышли вперед, когда удачно в атаке сыграл Лаурис Дарзиньш.

Результативно прошла и зак­лючительная треть основного времени. На 41-й минуте Роман Старченко вновь сравнивает счет, на 48-й – латыши проводят очередную результативную атаку, которую завершает Картер Эштон, а на 55-й минуте Алихан Асетов оформляет дубль, позволив игре продолжиться уже в дополнительное время. Овертайм, как и день назад (когда мы уступили «Адмиралу» из Владивостока), неблагоприятно складывается для хоккеис­тов казахстанского клуба, и они уступают в итоге из-за победной шайбы защитника латышей Крис­тапса Сотниекса.

Не знаем, что случилось с «барсами», но рижанам очень нужна была эта победа, так как на сегодня они пока являются худшим клубом Лиги, набрав в 18 поединках всего лишь 12 очков. В это же время флагман казах­станского хоккея остается одним из лидеров нынешнего сезона в КХЛ, продолжая удерживать третью строчку в Восточной конференции с 24 наб­ранными очками после 17 игр. Тем удивительнее результаты, которые они демонстрируют в Нур-Султане, благо хоть набирают очки даже в проигранных поединках.

Следующий поединок «хищники» вновь проведут на «Барыс-Арене», где в воскресенье примут команду – открытие этого сезона – подмосковный «Витязь». «Богатыри», несмотря на свой довольно скромный бюджет, показывают очень хороший хоккей и сейчас находятся на 3-м месте в Западной конференции, уступая по очкам неоспоримому лидеру сезона – московскому ЦСКА. При этом команда из Подольска (выс­тупающая в дивизионе Тарасова) имеет больше очков, чем идущий вторым на Западе клуб-олигарх – питерский СКА, но находится ниже лишь из-за того, что «армейцы» с берегов Невы находятся на 1-м месте в дивизионе Боброва.

Более благополучно отечественные дружины в этот день сыграли в Высшей хоккейной лиге России. Так, столичный «Номад» одержал волевую выездную победу со счетом 3:2 над ижевской «Ижсталью», причем победную шайбу забросил нападающий Алексей Скабелка – сын главного тренера «Барыса» Анд­рея Викторовича Скабелки. После этой победы «кочевники» немного поднялись в турнирной таб­лице и теперь занимают 29-е мес­то из 34 заявленных команд.

Порадовал своих поклонников победой и действующий чемпион ВХЛ – карагандинская «Сарыарка». Обладатели Кубка Петрова побывали в гостях у пермского «Молота-Прикамье», где обыграли хозяев площадки с минимальным преимуществом – 2:1. Героем встречи в составе «беркутов» стал нападающий Александр Панков, который оформил дубль на свой счет, забив на 23-й и 31-й минутах. Примечательно, что теперь клуб из Центрального Казахстана делит 10–11-е места с еще одним представителем нашей республики – усть-каменогорским «Торпедо».