И это все о ней

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Михаил Тё, Жамбылская область

Выставка «Аяулы шебер арулар», объединившая целый ряд местных художников и ремесленников, приятно поразила разнообразием жанров и техник.

Всего на суд зрителей представлено около 80 работ членов Союза художников Казахстана и творческой группы «Арт-Тараз», и каждая из них заслуживает отдельного внимания.

Взять хотя бы «Свободную духом» Марии Крапп, написанную акрилом и текстурной пастой. Яркие и выразительные образы девушки и хищной птицы заставляют задуматься о душах, тотемах, реинкарнации и вольной жизни. Ее вторая работа, выполненная акрилом на деревянной основе, рассказывает зрителям о всепоглощающей и сильной любви женщины и мужчины. В свою очередь картина «Бейтаныс ару» Рахат Сапаралиевой воспевает женскую красоту, а Эльмира Жантаева в своих работах серии «Ана» показывает материнскую любовь. Примечательно, что одна из них выполнена в стиле абстракционизма, довольно редко встречающегося в творчестве местных художников. Между тем график Екатерина Зубова предлагает окунуться в сказочный мир, где живут прекрасные музы и укротительницы драконов. Порадовала и новая серия из трех масляных полотен Жанат Гаазе с весенними образами девушек.

– Сегодня получила огромное эстетическое удовольствие от выставки, – сказала художница Индира Губашева. – Что касается меня, то на сей раз решила показать только женские образы, начиная с такой известной исторической личности, как Томирис, и завершая портретами незнакомок. Все они абсолютно не похожи друг на друга. Но, думаю, что женщина прекрасна в любом обличии и статусе.

Женщина представлена как спутница своего кавалера, великолепная танцовщица, юная мечтательница, любительница природы и путешествий, верная супруга, заботливая мать, хранительница домашнего очага и даже защитница родной земли. Это постарались передать Сейдрахман и Лилия Азизовы, Екатерина Воронько, Аманат Назаркулов, Гульнара Коспакова, Сания Кайнаркызы, Елена Панина, Виктория Кузьмина, Айман Орманова и другие живописцы.

Не забывают авторы и о том, что тесно связано с женщиной и по традиции окружает ее. К примеру, о цветах. Особенно красочно выглядят акварельные «Лилия» и «Солнечное настроение» Дианы Шайхеслямовой, «Подсолнухи» Гульнары Коспаковой, а также цветочный натюрморт Сейдрахмана Азизова и астры Ольги Мельниковой, написанные маслом.

Елена Голубинская рассказала с помощью своих полотен о таком важном понятии, как «семья», поразмышляла о сути бытия и сотворении всего живого, изобразив мировое древо в женском образе. В философские размышления о женской природе также погружается известный график Галина Шумилина.

Нельзя пройти мимо работ ремесленниц. Не оставляют никого равнодушными войлочные куклы Рахат Сапаралиевой, шерстяные гобелены Дуйсенкуль и Алии Ахметовых.

– Каждой женщине есть что сказать. Одна говорит языком музыки, другая передает свои чувства в танце, третья выплес­кивает их на бумаге или холсте, а четвертая самовыражается при помощи ниток и различных материалов. Но для них всех важно, чтобы в душе царила гармония, – поделилась руководитель творческой группы «Арт-Тараз» Елена Голубинская.

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