И имя им – пассионарий!
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Галым Теренсай
О роли личности в истории пишут достаточно часто. Куда реже можно встретить рассуждения о пассионарности личностей, ставших знаковыми для своего времени. Поэтому каждая такая работа – это своего рода открытие иных граней истории, позволяющее использовать опыт выдающихся людей и сегодня. В своей новой книге «Пассионарные личности и их время» известный журналист, писатель, доктор социологических наук Сергей Харченко попытался донести читателям важную идею: наше будущее, успешное и конкурентное, будет основываться на национальных традициях и истории.