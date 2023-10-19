И имя им – пассионарий!

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Галым Теренсай

О роли личности в истории пишут достаточно часто. Куда реже можно встретить рассуждения о пассионарности личностей, ставших знаковыми для своего времени. Поэтому каждая такая работа – это своего рода открытие иных граней истории, позволяющее использовать опыт выдающихся людей и сегодня. В своей новой книге «Пассионарные личности и их время» известный журналист, писатель, доктор социологических наук Сергей Харченко попытался донести читателям важную идею: наше будущее, успешное и конкурентное, будет основываться на национальных традициях и истории.

фото с сайта газеты «Костанайские новости»

Сам автор понятие «пассионарная личность» обрамляет в рамку «золотой середины» – между талантом и гениальностью. Безусловно, в многовековой истории человечества есть множество имен, оставивших свой заметный след в жизни общества. Однако не каждого из них можно охарактеризовать как личность пассионарную.
В чем же причина такой избирательности?

– В народе говорят: что посеешь, то и пожнешь. Пассионарность личности проявляется и развивается незаметно в процессе этногенеза, впитывая все самое лучшее из жизни племени, рода, народа, и наследует необыкновенные способности (гены) своих родителей. Не­случайно каждая нация и народ имеют своих героев. Они знают больше других, им знакомы многие умения, смыслы и опции. Они неравнодушны и потому заметны среди других. Они, наконец, способны постоять за себя и за других людей, – говорит Сергей Харченко.

В основу нового творческого труда писателя легла книга выдающегося исследователя истории и философа Льва Николаевича Гумилева «Древняя Русь и Великая степь». Она подкупила автора стремлением изложить взаимоотношения Древней Руси и ее соседей – кочевников Великой степи – с древних времен до Нового времени в контексте такого социально-психологического явления как пассионарность. С карандашом в руках почти два года Сергей Васильевич штудировал этот фундаментальный труд, пытаясь по-новому осмыслить историю этногенеза и роль пассионарных личностей в разные периоды жизни народов Евразии.

Книга Сергея Харченко «Пас­сионарные личности и их время» охватывает огромный период истории и множество людей – от личностей Древней Руси до пассионариев Казахстана. Конечно, вся эта большая и кропотливая работа, которая, по признаю автора, продлилась три года, имеет огромную ценность.

Но меня, как читателя, безусловно, привлекли две части книги, в которых скрыта вся соль этого уникального фолианта – «Пассионарные личности Великой степи» и «Пассионарии Казахстана». Здесь автору пришлось потрудиться уже без оглядки на Гумилева и изучить, перелопатить архивные данные, литературу и справочники, касающиеся личностей казахских ханов и выдающихся деятелей советского и независимого Казахстана. В списке последних – Каныш Сатпаев, Динмухамед Конаев, Валентин Двуреченский, Камшат Доненбаева, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев и другие.

Думаю, книга вызовет заслуженный интерес не только ценителей истории и философии, идеологов и политиков, общественных деятелей и педагогов, но и простых читателей. Ведь она интересна как наглядный пример служения народу и Отечеству и призыв к построению общества с нравственно ориен­тированным подрастающим поколением.

#книга #пассионарий #Сергей Харченко

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