И сама не горит, и тепло бережет!

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Волокна негорючей теплоизоляции, выпускаемые в городе Макинске Буландынского района, способны выдержать температуру до 1 000 градусов Цельсия.

фото из архива предприятия

ТОО «Макинский завод тепло­изоляции» (МЗТИ) заявило о себе в 2019 году. Один из крупнейших производителей строительных материалов мощностью 34 тыс. тонн продукции в год, он предложил отечественному строительному рынку материал с применением утеплителей из каменной ваты для фасадов, кровель, полов и внутренних стен, а также плиты для сэнд­вич-панелей.

Продукция эта, помимо прочего, еще и огнеупорная. В цехах завода установлено итальянское оборудование компании Gamma Meccanica – одного из мировых лидеров среди производителей такого типа изделий.

За счет высокой автоматизации рабочего процесса практически снижено влияние человеческого фактора на конечную продукцию. А качество изделий, выпускаемых под маркой MakWool, уже успели оценить в строительной отрасли Казахстана.

Макинский завод сотрудничает со многими крупными отечественными компаниями. С прошлого года здесь значительно нарас­тили долю экспорта, достигшего 60% от общего объема производства. Это связано как с замедлением объемов строительства в республике, так и с имеющимся дефицитом теплоизоляционных материалов в России.

Базальтовые теплоизоляцион­ные плиты из Макинска отправляются заказчикам в Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Узбекистан. К слову, по требованию заказчиков изделия изготавливаются в точно заданных параметрах. Такая возможность гибкой договоренности не может не нравиться потенциальным покупателям.

В текущем году на заводе планируют увеличить объем производства на 25%. В краткосрочной перспективе думают нарастить производственную мощность до 55 тыс. тонн готовой продукции в год. За счет внедрения новых технологий есть намерение получить статус «зеленого» производства.

Сегодня на МЗТИ трудятся 180 человек. В основном это сельские жители, для которых созданы вполне приемлемые условия. У рабочих есть возможность проживать бесплатно в общежитии. Безусловно, хороший стимул – своевременная заработная плата и достойный социальный пакет.

Предприятие включено в рес­публиканскую Карту индустриа­лизации как стратегический производитель теплоизоляцион­ных материалов с высоким экс­портным потенциалом. При этом основной вид сырья здесь получают от российских производителей.

К примеру, в качестве топлива на заводе используют литейный кокс, который в Казахстане не производится, несмотря на наличие развитой угледобывающей и металлургической промышленности. Поэтому вынуждены завозить его из России, в том числе и другие сырьевые компоненты, такие как фенолформальдегидная смола, масло-силиконовая эмульсия, упаковочная пленка.

Стараются активно сотрудничать и с отечественными компаниями, привлекая их к подрядным работам по выпуску запасных частей, ремонту технологического оборудования, монтажу, внедрению информацион­ных технологий и так далее. К примеру, ряд местных предпринимателей из Макинска и Акмолинской области – постоянные партнеры завода, оказывающие услуги по аренде спецтехники, поставке строительных и хозяйственных материалов, перевозке.

Стабильная работа предприя­тия зависит от своевременной поставки сырья. Однако заинтересованности партнера в лице отечественного железнодорожного перевозчика – АО «НК «Казахстан темир жолы» – здесь пока, увы, не наблюдают.

– К примеру, литейный кокс поступает к нам от российского АО «Алтай кокс». Производитель готов обеспечить нас необходимым объемом сырья. Но каждый раз трудности возникают при согласовании плана перевозок с железнодорожниками, в частности, проезда вагонов с сырьем через пограничную станцию «Кулунда». Руководство российской железной дороги ограничивает через нее движение поездов. Причина – регулярные заторы, связанные с нехваткой у казахстанского перевозчика локомотивов для обслуживания этой станции.

Составы, прибывающие со стороны России, вынуждены простаивать перед границей Казахстана в ожидании, пока ограниченное количество локомотивов на казахстанской стороне обеспечит проезд прибывающих составов. Поэтому поставка очень важного для нас сырья часто срывается. А это оборачивается не только производственными простоями, но и многомиллионными убытками. Поскольку для поставщиков сырья это форс-мажорные обстоя­тельства, все убытки ложатся на Макинский завод. К сожалению, официальные обращения в АО «НК «Казахстан темир жолы» не дают положительного результата, – рассказал директор ТОО «Макинский завод тепло­изоляции» Жасулан Мухаметжан.

Проблемой для предприятия является и дефицит квалифицированных кадров, особенно инженерно-технических работников. Молодые люди неохотно идут в техническую сферу, считая ее непрестижной. Свою роль сыграло и сокращение средних и высших инженерно-технических учебных заведений.

– На протяжении долгого времени мы не можем найти нужных нам специалистов. Поскольку выпуск теплоизоляционных материалов является относительно новым видом производства, специалистов в Казахстане не готовят. Для управления технологическим процессом вынуждены привлекать россиян, которые обучают местный персонал. К слову, сегодня в штате предприятия есть молодые люди, прошедшие путь от рабочего до инженера, руководителя отдела. Несмотря на это, мы все еще в поиске ответственных, преданных делу сотрудников для производственно-технической сферы, других вспомогательных направлений, таких как складская логистика, бухгалтерия и так далее, – говорит директор.

Как одно из градообразующих предприятий, МЗТИ деятельно участвует в социально-общественной жизни Макинска. Является крупным региональным налогоплательщиком – ежегодные выплаты в бюджет составляют около 1 млрд тенге. Завод – постоян­ный спонсор различных мероприятий. Благодаря его вкладу у акимата есть возможность оказывать помощь нуждающимся, заниматься благоустройством райцентра.

Но самое важное – развивающийся завод обеспечил работой многих жителей района.

#производство #завод #теплоизоляция #Макинск

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