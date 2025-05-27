14-летний спортсмен Иса Бекболат недавно прославился в соцсетях после исполнения песни «Балқадиша» в спортзале, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

Выступление Исы Бекболата на сцене Almaty Arena стало для зрителей приятным сюрпризом. В свою очередь народный артист Казахстана Димаш Кудайберген также не остался равнодушным к творчеству одаренного подростка с невероятно красивым голосом.

Виновник торжества отметил его вокальный талант и подарил мальчику домбру с пожеланиями творческих успехов.

Напомним, видеоролик с участием юного дзюдоиста за короткое время набрал тысячи лайков и «завирусился» в Казнете. В кадре мальчик душевно исполнил казахскую народную песню «Балқадиша» после того, как проиграл спор с тренером.

Во время тренировки юный спортсмен не смог одолеть соперника и в качестве «наказания» спел для наставников и друзей сидя на татами.

Многих пользователей восхитили талант, смелость и душевность перспективного исполнителя, которые дарят меломанам надежду и вдохновение.