И снова о номадах

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Таша Нойер

В Национальном музее открылась персональная выставка Батухана Баймена Nomad: Black & White.

фото Игоря Бургандинова

Батухан Баймен – один из крупнейших современных художников-графиков Казахстана, новатор линогравюры, внесший большой вклад в развитие отечественной графики, член Союза художников РК, член французской Mondial Art Academia, кавалер нагрудного знака «Мәдениет қайраткері», медали «За вклад в изобразительное искусство».

В своем творчестве художник экспериментирует с монументально-декоративной скульп­турой и станковой графикой, выходя на большие форматы, используя ткань вместо бумаги, сохранив при этом технику линогравюры. Графические полотна больших размеров позволяют включить человека эмоционально в мир персонажей картин, подтолкнуть к поиску ответа на свои вопросы.

Обращенные к вечным ценнос­тям работы Батухана Баймена отличаются многогранностью, которой он и покоряет ценителей искусства как в Казахстане, так и далеко за его пределами. Его отличает индивидуальный творческий почерк, через линию и тон художник отражает в своих произведениях историю древних тюрков, мир номадов.

Писатель-публицист Шархан Казыгулов основными темами творчества Батухана Баймена назвал не только наши традиции и культуру, но и человека, который мыслит в больших масштабах, его связь с современным обществом и миром в целом.

На выставке Nomad: Black & White зрителю предлагается 78 графических работ художника. Полотна затрагивают обширные темы. По-особенному представлены в работах мастера, например, история тюрков, потрясших весь мир, и эпоха Золотой Орды.

Экспозиция посвящена графике, в том числе линогравюре. По словам художника, данный вид искусства в стране отстает по уровню развития от других.Причина в том, что линогравюра требует много времени и тяжелой работы, терпения и креа­тивности.

– В работах Батухана Баймена меня поразили широта и смысл произведений, – говорит председатель кураторского совета Центра современного искусства Kulanshi Лейла Махат. – Автор свои­ми работами демонстрирует общество в целом и его социальные проблемы. Основная ценность этих произведений – ручная работа. Только подумайте: создание одной картины занимает недели, а иногда даже месяцы, а здесь выставлено около 80 работ.

#выставка #музей #искусство #картины #Батухан Баймен

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