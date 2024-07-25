Идет реконструкция водопроводов

фото пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации

Это участок от головных соо­ружений – насосной станции РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» в селе Сабынды до насосной станции «Узынколь» Егиндыкольского района Акмолинской облас­ти. В результате проделанной работы по новому водоводу уже началась подача воды, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов, обеспечение казахстанцев качественной питьевой водой – одна из главных задач министерства. В этом году ведется реализация 30 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов для улучшения водоснабжения 437 населенных пунктов, в которых проживают 1,4 млн человек.