Идти вперед, а не назад

В Акмолинской области продолжаются встречи с населением по разъяснению целей и особенностей проведения референдума.

С трудовым коллективом одного из ведущих градообразующих предприятий региона – ТОО «Гормолзавод» – встретились члены представительства Рес­публиканского штаба общественной поддержки референдума по Акмолинской области.

В ходе встречи председатель общественного объединения «Совет отцов Акмолинской области» Ерлан Закирьянов и председатель территориального объединения профсоюзов Кали Рахметов рассказали коллективу ТОО «Гормолзавод» о предлагаемых изменениях и дополнениях в Конституцию.

Говоря о сокращении полномочий Президента, усилении роли Парламента и маслихатов, расширении участия граждан в управлении государством, укреп­лении правозащитной сферы и других аспектах реформы, спикеры отметили важность и историческую значимость предстоящего события.

– Общество должно быть ответственным за свою судьбу. И оно само должно определиться на референдуме: поддержать реформы или откатиться назад, в прошлое. Мы посещаем с разъяснительной работой трудовые коллективы, предприятия, отдаленные сельские округа. Граждане должны знать и осознавать поправки в Конституцию, что, в свою очередь, должно побудить каждого гражданина, имеющего право голоса, принять судьбоносное для себя решение. Хотелось бы отметить, что население региона, особенно молодежь, с большим интересом относится к вносимым поправкам в Основной закон, – отметил Ерлан Закирьянов.