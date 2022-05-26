Свежий выпуск Идти вперед, а не назад 26 мая 2022 г. 2:58 Асель Мухамед-Амин В Акмолинской области продолжаются встречи с населением по разъяснению целей и особенностей проведения референдума. С трудовым коллективом одного из ведущих градообразующих предприятий региона – ТОО «Гормолзавод» – встретились члены представительства Республиканского штаба общественной поддержки референдума по Акмолинской области. В ходе встречи председатель общественного объединения «Совет отцов Акмолинской области» Ерлан Закирьянов и председатель территориального объединения профсоюзов Кали Рахметов рассказали коллективу ТОО «Гормолзавод» о предлагаемых изменениях и дополнениях в Конституцию. Говоря о сокращении полномочий Президента, усилении роли Парламента и маслихатов, расширении участия граждан в управлении государством, укреплении правозащитной сферы и других аспектах реформы, спикеры отметили важность и историческую значимость предстоящего события. – Общество должно быть ответственным за свою судьбу. И оно само должно определиться на референдуме: поддержать реформы или откатиться назад, в прошлое. Мы посещаем с разъяснительной работой трудовые коллективы, предприятия, отдаленные сельские округа. Граждане должны знать и осознавать поправки в Конституцию, что, в свою очередь, должно побудить каждого гражданина, имеющего право голоса, принять судьбоносное для себя решение. Хотелось бы отметить, что население региона, особенно молодежь, с большим интересом относится к вносимым поправкам в Основной закон, – отметил Ерлан Закирьянов.