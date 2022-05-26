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Идти вперед, а не назад
Асель Мухамед-Амин

В Акмолинской области продолжаются встречи с населением по разъяснению целей и особенностей проведения референдума.

С трудовым коллективом одного из ведущих градообразующих предприятий региона – ТОО «Гормолзавод» – встретились члены представительства Рес­публиканского штаба общественной поддержки референдума по Акмолинской области.

В ходе встречи председатель общественного объединения «Совет отцов Акмолинской области» Ерлан Закирьянов и председатель территориального объединения профсоюзов Кали Рахметов рассказали коллективу ТОО «Гормолзавод» о предлагаемых изменениях и дополнениях в Конституцию.

Говоря о сокращении полномочий Президента, усилении роли Парламента и маслихатов, расширении участия граждан в управлении государством, укреп­лении правозащитной сферы и других аспектах реформы, спикеры отметили важность и историческую значимость предстоящего события.

– Общество должно быть ответственным за свою судьбу. И оно само должно определиться на референдуме: поддержать реформы или откатиться назад, в прошлое. Мы посещаем с разъяснительной работой трудовые коллективы, предприятия, отдаленные сельские округа. Граждане должны знать и осознавать поправки в Конституцию, что, в свою очередь, должно побудить каждого гражданина, имеющего право голоса, принять судьбоносное для себя решение. Хотелось бы отметить, что население региона, особенно молодежь, с большим интересом относится к вносимым поправкам в Основной закон, – отметил Ерлан Закирьянов.

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