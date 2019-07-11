Игорь Крутой принял стихотворную эстафету от Димаша Кудайбергена в честь 175-летия Абая
Известный российский композитор Игорь Крутой поддержал стихотворную эстафету в честь 175-летия Абая Кунанбаева, передает Kazpravda.kz.
Игорь Крутой принял эстафету от известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена.
"В честь 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая принимаю эстафету прочтения его стихов от моего друга Димаша Кудайбергена. Передаю эстафету Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Нургалиевичу Тасмагамбетову", – написал композитор в Instagram.
Инициатива Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о праздновании 175-летия поэта вызвала большую поддержку пользователей социальных сетей. Так, выпускница программы "Болашак" Шынар Шакенова запустила challenge. Она наизусть на камеру прочитала стихотворение великого казахского поэта.
Сhallenge поддержали известные блоггеры и вайнеры, а социальные сети наполнились публикациями с хэштегом #Abai175. Данная инициатива направлена на популяризацию наследия Абая в обществе, пропаганду его произведений среди современной молодежи.
Challenge охватил уже более 10 тысяч человек, пользователи социальных сетей прочитали отрывки из произведений великого Абая и опубликовали посты в поддержку инициативы о проведении юбилея.